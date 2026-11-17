El FBI lanzó una alerta sobre delincuentes informáticos de distintas partes del mundo que están utilizando una plataforma de inteligencia artificial para automatizar ataques contra organizaciones, empresas y organismos gubernamentales. Este anuncio fue emitido el viernes pasado, mientras se cancelaban más de 3.000 vuelos en Estados Unidos por "razones de seguridad".

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Se trata de la plataforma ARTEX, que fue definida por las autoridades como un sitio de código abierto basado en agentes y modelos de lenguaje de IA de gran escala que permite encadenar esas acciones a mucha velocidad y con escasa intervención humana.

Según el alerta, desde al menos agosto de 2026, diversos actores cibernéticos maliciosos utilizaron esta plataforma en campañas contra organizaciones de todo el mundo, en múltiples sectores, entre ellos servicios financieros, gobierno, tecnología, defensa, semiconductores, energía, salud, manufactura, telecomunicaciones y servicios jurídicos.

Entre los casos mencionados figuran ataques a entidades financieras de Corea del Sur, con información personal de unas 67.000 personas, y una vulneración vinculada a ConnectWise Cloud Backup que derivó en intentos de acceso a más de 2.250 entornos de clientes.

De acuerdo al documento, esta herramienta no tiene un modelo propio de IA, sino que se conecta a otros externos, entre ellos Claude de Anthropic, GPT de OpenAI, DeepSeek, GLM, Grok y Kimi.

Las recomendaciones del FBI

"El FBI insta a las organizaciones —en especial a las que operan aplicaciones expuestas a internet, portales de autoservicio, infraestructura en la nube y sistemas de socios o proveedores— a aplicar las recomendaciones de mitigación para reducir la probabilidad y el impacto de intrusiones facilitadas por ARTEX", indicó el FBI.

Como medidas prioritarias, el FBI recomendó realizar inventarios de los sistemas expuestos a internet, restringir las interfaces administrativas, aplicar el principio de mínimo privilegio, revisar accesos y credenciales de aplicaciones, y establecer límites y alertas ante consultas o transferencias inusuales.

También aconseja proteger los datos, rotar credenciales expuestas y preservar registros para facilitar la investigación, sin demorar la contención urgente.