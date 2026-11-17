Luego de que el servicio de Inteligencia de Estados Unidos revele un supuesto plan de Irán para atacar con armas químicas a funcionarios de la Casa Blanca, la red de comunicaciones que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) quedó inhabilitada, según CNN.

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La red altamente clasificada, denominada NSA Net, que utiliza la Agencia para sus comunicaciones internas, está fuera de servicio, según dijeron a la cadena estadounidense personas familiarizadas con el asunto. Hasta el momento, no hay indicios de que haya sido por un ciberataque.

Esta infraestructura permite a los funcionarios de seguridad poder comunicar información delicada. Sin embargo, fuentes confirmaron que su caída tampoco comprometería la posibilidad de la agencia de transmitir al presidente Donald Trump información de inteligencia de carácter urgente durante su viaje por Asia, a bordo del Air Force One.

La falla en este servicio de una de las agencias más poderosas del mundo se dio en un contexto marcado por una serie de importantes fallas técnicas que también provocaron inconvenientes en aerolíneas hace pocos días. También sucede que después se revele un supuesto plan de ataque iraní en suelo estadounidense.

Las alertas de los últimos días

Según CNN, la inteligencia de Estados Unidos detectó un posible plan de Irán para perpetrar ataques con armas químicas e incluso con una bomba radiactiva contra funcionarios de alto rango de Trump que se encuentran en Washington.

"El complot detectado por EE. UU. fue muy específico e incluye lugares y objetivos, y generó una oleada de planes de contingencia estadounidenses", señalaron dos fuentes consultadas por la cadena.

A su vez, CNN consignó que "los funcionarios advirtieron que Estados Unidos es sumamente vulnerable a un ataque con armas no convencionales. Las bombas sucias, que incorporan materiales radiactivos a una bomba convencional, son relativamente fáciles de ensamblar".

La cadena estadounidense agregó que "Irán no necesariamente tendría que introducir clandestinamente en el país a agentes entrenados: solo tendría que convencer a una persona que ya vive en Estados Unidos de llevar a cabo el ataque".