Irán aseguró que sus defensas antiaéreas dispararon contra un caza de Estados Unidos cerca de la isla de Hengam, en el estrecho de Ormuz, y que el avión se alejó del espacio aéreo iraní. Washington no se pronunció sobre el supuesto incidente. En paralelo, Teherán advirtió a Corea del Sur que una presencia militar extranjera en el golfo Pérsico agravaría las tensiones, mientras Seúl evalúa ampliar el área de operaciones de una unidad naval. En un mensaje a las tropas desplegadas en la región, Donald Trump afirmó que mantendrá el despliegue y que el desenlace del conflicto llegará “cuando yo quiera”. Seguí las últimas noticias y el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente, hoy viernes 27 de noviembre de 2026, en El Destape.

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