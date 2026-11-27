Irán aseguró que sus defensas antiaéreas dispararon contra un caza de Estados Unidos cerca de la isla de Hengam, en el estrecho de Ormuz, y que el avión se alejó del espacio aéreo iraní. Washington no se pronunció sobre el supuesto incidente. En paralelo, Teherán advirtió a Corea del Sur que una presencia militar extranjera en el golfo Pérsico agravaría las tensiones, mientras Seúl evalúa ampliar el área de operaciones de una unidad naval. En un mensaje a las tropas desplegadas en la región, Donald Trump afirmó que mantendrá el despliegue y que el desenlace del conflicto llegará “cuando yo quiera”. Seguí las últimas noticias y el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente, hoy viernes 27 de noviembre de 2026, en El Destape.
Irán denunció disparos contra un avión de EEUU y crece la tensión en el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria aseguró que efectuó disparos de advertencia contra un F-16 estadounidense. Trump afirmó que tiene la victoria frente al país persa “al alcance de la mano”.
Tras volver de Asia, Trump amenazó con sanciones a tecnológicas
El presidente de EE.UU. habló sobre su encuentro con Putin y Xi Jinping en la cumbre de APEC y abordó los principales conflictos internacionales. También anunció sanciones a empresas tecnológicas que construyan centros de datos en el extranjero y se refirió a Irán y Nvidia.
El presidente estadounidense Donald Trump habló este viernes desde la Casa Blanca, luego de volver de la cumbre trilateral en Asia con Vladimir Putin y Xi Jinping, en la que dio detalles de lo que fue su encuentro con los dos líderes.
Irán acusa a Israel de usar las armas químicas como pretexto para otra guerra
El canciller Abás Araqchí rechazó la acusación del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y sostuvo que busca involucrar a Estados Unidos en una nueva ofensiva.
Irán desmintió que desarrolle armas químicas, después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lo acusara de hacerlo sin presentar pruebas. El funcionario israelí aseguró que su país y Estados Unidos preparan una ofensiva conjunta, cuya decisión final corresponde al presidente Donald Trump. El cruce se produce en medio de tensiones en el estrecho de Ormuz y del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra. Seguí las últimas noticias y el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente, hoy jueves 26 de noviembre de 2026, en El Destape.
Irán desafía el bloqueo naval de EE.UU. en medio de una escalada de tensión regional
Teherán aseguró que cuenta con reservas estratégicas y rutas comerciales alternativas para resistir las restricciones estadounidenses.
Irán aseguró que está preparado para resistir el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos y afirmó que busca contener el aumento del costo de vida, en medio de una fuerte aceleración de la inflación y de una guerra que se prolonga desde hace casi nueve meses. Mientras Teherán sostiene que mantiene abastecidas sus reservas y amplía el comercio por otras fronteras, Washington emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Oriente Próximo ante el riesgo de nuevos ataques y una posible escalada de las hostilidades. Seguí las últimas noticias y el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente, hoy miércoles 25 de noviembre de 2026, en El Destape.