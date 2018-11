SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex diputado Ricardo Alfonsín celebró que la conducción de la UCR haya "expresado su postura" y se "defienda" ante el Gobierno por la pérdida de una silla en el Consejo de la Magistratura.

LEE MÁS "Tonelli cruzó a la UCR por el Consejo de la Magistratura"

"Enhorabuena la UCR expresa su postura. He dicho que no me importan los cargos, pero este tiene especial significación institucional", señaló Alfonsín.

Embed

El dirigente, que mantiene una postura crítica sobre el rol de la UCR en la alianza Cambiemos, destacó el último comunicado de las autoridades del Comité Nacional y agregó: "Ojalá de aquí en más se defiendan, como en este caso, las demás ideas radicales. Si hubiera sido así desde el principio, las cosas estarían mejor".

A través de su cuenta de la red social Twitter, Alfonsín dijo además que el diputado macrista Pablo Tonelli, que ratificó su lugar en el organismo, "se equivoca" al pedirle a los radicales que las críticas a la alianza Cambiemos no se hagan de manera pública.

Embed Desde la @UCRNacional expresamos nuestra preocupación por la nueva conformación del Consejo de la Magistratura.



Comunicado completo: https://t.co/dvovzZ44MU — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) 20 de noviembre de 2018

"Gobernar es una relación entre representantes y representados, no sólo entre políticos. Los electores tienen derecho a saber que posiciones tienen los elegidos, y éstos, la obligación de hacerlas conocer. La cosa pública, es eso: pública", apuntó.