Trump dice que Corea del Sur tiene permiso para construir un submarino de propulsión nuclear

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación a bordo del Air Force One en ruta hacia Corea del Sur

ASHINGTON, 30 oct (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que ha dado a Corea del Sur la aprobación para construir un submarino de propulsión nuclear, una medida drástica que admitiría a Seúl en un pequeño club de países que poseen este tipo de buques.

El submarino se construirá en un astillero de Filadelfia, donde las empresas surcoreanas han aumentado la inversión, escribió Trump en las redes sociales.

El presidente de Estados Unidos, que se ha reunido con el presidente surcoreano Lee Jae-myung y otros líderes regionales durante su visita, también dijo que Seúl había acordado comprar grandes cantidades de petróleo y gas estadounidense.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump y Lee ultimaron los detalles de un tenso acuerdo comercial en una cumbre celebrada el miércoles en Corea del Sur.

Lee también ha estado buscando el permiso de EEUU para que Corea del Sur reprocese combustible nuclear.

¿RELAJACIÓN EN LAS RESTRICCIONES NUCLEARES?

Seúl tiene prohibido el reprocesamiento sin el consentimiento de EEUU, en virtud de un pacto entre los países.

"Les he dado la aprobación para construir un submarino de propulsión nuclear, en lugar de los anticuados, y mucho menos ágiles, submarinos diésel que tienen ahora", escribió Trump en su plataforma Truth Social el jueves.

El Ministerio de Industria de Corea del Sur dijo que sus funcionarios no habían participado en ninguna discusión detallada sobre la construcción de los submarinos en Filadelfia.

Aunque Corea del Sur cuenta con una sofisticada industria de construcción naval, Trump no detalló de dónde procedería la tecnología de propulsión para un submarino de propulsión nuclear, que actualmente solo poseen unos pocos países.

Estados Unidos ha estado trabajando con Australia y Reino Unido en un proyecto para que Australia adquiera submarinos de propulsión nuclear que implica transferencias de tecnología de Estados Unidos. Hasta ahora, EEUU solo ha compartido esa tecnología con Reino Unido, en la década de 1950.

Lee dijo al reunirse con Trump el miércoles que permitir a Corea del Sur construir varios submarinos de propulsión nuclear equipados con armas convencionales reduciría significativamente la carga del ejército estadounidense.

También pidió el apoyo de Trump para avanzar sustancialmente en que se permita a Corea del Sur reprocesar el combustible nuclear gastado, o en el enriquecimiento de uranio, algo que actualmente no permite el acuerdo nuclear entre ambos países, a pesar de que Corea del Sur posee reactores nucleares para generar energía.

Con información de Reuters