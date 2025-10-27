Venezuela avanza para suspender acuerdos energéticos con Trinidad, incluidos proyectos de gas

FOTO DE ARCHIVO: La vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios en Caracas.

La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el lunes que solicitará a la presidencia de Nicolás Maduro la suspensión de los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, incluidos los proyectos de gas.

Rodríguez dijo que la decisión se había tomado en una junta directiva del ministerio junto con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en virtud de la "actitud hostil" hacia el país miembro de la OPEP por parte de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

"Le estamos proponiendo al Jefe de Estado denunciar (los convenios) de manera inmediata y en consecuencia entren en suspensión todos los acuerdos gasíferos que mantiene Venezuela con Trinidad y Tobago", dijo Rodríguez en una declaración transmitida por la televisora estatal.

La primera ministra Persad-Bisse afirmó que su país no necesitaba el gas de Venezuela.

"Tenemos planes para impulsar el crecimiento de nuestra economía, tanto en el sector energético como en el no energético", declaró el lunes al periódico Trinidad and Tobago Newsday.

A principios de este mes, Trinidad recibió una licencia estadounidense para negociar el emblemático proyecto de gas natural Dragón con Venezuela, país sancionado por Estados Unidos. Sin embargo, funcionarios venezolanos criticaron la autorización y afirmaron que el país tendría que recibir un pago por cualquier suministro de gas.

Dragón, que prevé ser desarrollado por Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad, ha enfrentado un prolongado retraso debido a los frecuentes cambios en la política estadounidense desde que Washington impuso sanciones energéticas a Venezuela en 2019.

El gobierno anterior de Trinidad avanzó en la planificación de ese y otros proyectos gasíferos conjuntos, pero el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no ha considerado al gobierno entrante de la primera ministra Persad-Bissessar como un aliado.

Shell también está desarrollando su proyecto de gas Manatee, que cruza la frontera con Venezuela, pero recibió permiso del gobierno de Maduro para desarrollarlo de forma independiente en el lado de Trinidad. No quedó claro de inmediato si ese proyecto también podría estar en riesgo.

Con información de Reuters