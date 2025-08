Vacunación en La Rioja: el modelo de salud pública que es ejemplo en el NOA

Con el objetivo de concientizar sobre la prevención y la importancia de la salud pública, desde la provincia de La Rioja pusieron en valor la actual gestión provincial contra distintas enfermedades, con un foco especial en la vacunación de la población de manera gratuita.

El pediatra Salomón Danón, en diálogo con Riojavirtual Radio, explicó que las hepatitis virales son infecciones que inflaman el hígado y pueden permanecer silenciosas durante años, por lo que su diagnóstico precoz es clave. “La hepatitis es la inflamación del hígado. Siempre se la asoció con la piel amarilla, la orina del color de una bebida cola y la materia fecal blanca. Es una enfermedad fácil de diagnosticar”, indicó.

En este sentido, destacó el éxito del programa de vacunación: “Hace 10 o 15 años que no vemos un caso de hepatitis A, y eso es mérito de la vacuna. Con una sola dosis es suficiente y no se necesita refuerzo, porque la enfermedad no vuelve a aparecer”.

El pediatra también advirtió sobre la hepatitis B, que se transmite por contacto sexual o de madre a hijo durante el embarazo y puede derivar en cirrosis o cáncer de hígado. “Esta hepatitis afecta más a los adultos. Por eso la vacunación es fundamental, ya que reduce notablemente el riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas graves”, subrayó.

Danón remarcó que la vacuna contra la hepatitis B es segura y muy recomendable, aunque lamentó que “han reaparecido algunos casos porque la cobertura de vacunación ha comenzado a decaer”.

Finalmente, el especialista instó a la población a completar los esquemas de vacunación y a mantener los controles médicos correspondientes. “La hepatitis puede prevenirse y tratarse. La clave está en la detección temprana, la vacunación y el acceso al tratamiento”, concluyó.

Se aplicaron más de 45 mil vacunas

La campaña de vacunación antigripal en La Rioja avanza a buen ritmo con 45 mil dosis aplicadas hasta la fecha, según confirmó la titular del área de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Silvia De Donatis. Sin embargo, preocupa la baja cobertura en uno de los grupos más vulnerables: los niños de entre seis meses y dos años de edad.

En diálogo con Medios El Independiente, De Donatis explicó que el incremento de casos de gripe se debe principalmente a la mayor circulación del virus entre la población general, producto de las bajas temperaturas y el inicio del invierno. “La cantidad de dosis recibidas hasta el momento en la provincia asciende a 65 mil y ya aplicamos unas 45 mil, lo cual es un número importante”, detalló.

La funcionaria destacó que el porcentaje de vacunación actual es similar al de campañas anteriores y recordó que muchas personas suelen vacunarse una vez que el frío ya se instaló, por lo que se espera que las aplicaciones continúen aumentando en las próximas semanas. “En estos últimos días estamos aplicando una importante cantidad de dosis”, subrayó.

No obstante, uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias es la baja cobertura en los niños más pequeños. “Desde los seis meses hasta los dos años es uno de los grupos de alto riesgo, y es de los que menos cobertura tenemos en la provincia”, advirtió De Donatis. Por eso, hizo un llamado urgente a madres, padres y adultos responsables a que acerquen a los menores a los centros de vacunación para cumplir con el esquema recomendado.