"Los vacíos habilitan la criminalidad organizada": advierten por la desprotección de las fronteras nacionales

La situación de desprotección de las fronteras volvió a quedar en el centro de la discusión pública a partir de un reclamo del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien advirtió sobre las condiciones de control en los más de 800 kilómetros de frontera que tiene la provincia del norte argentino

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El planteo surgió durante un acto por el 100° aniversario de la localidad Laguna Naineck, donde Insfrán cuestionó la falta de protección en la frontera y advirtió que Formosa se encuentra “desprotegida”, al señalar la necesidad de una mayor presencia y respuesta de las fuerzas federales. El reclamo del gobernador cobró relevancia a partir de la intervención de la socióloga e investigadora Laura Etcharren, especialista en narcotráfico y crimen organizado, quien respaldó su diagnóstico y advirtió sobre los riesgos que implica la situación.

“Guste o no guste, el gobernador tiene razón. No falta a la verdad”, sostuvo Etcharren en una publicación en X (ex Twitter), al referirse a la denuncia de Insfrán sobre la situación fronteriza. La especialista puso así el foco en un problema que trasciende el reclamo político del mandatario provincial y que involucra el control de una zona estratégica frente a posibles delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.

En su análisis, Etcharren sostuvo que el problema no se limita a la actual administración nacional y cuestionó las políticas implementadas durante los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.

Según planteó, durante la gestión de Macri Clorinda fue excluida de puestos de control y vigilancia, mientras que durante el gobierno de Fernández la cuestión fronteriza habría sido abordada principalmente desde una perspectiva cultural. Respecto de la administración de Javier Milei, la investigadora afirmó que “se agudizaron los vacíos” y cuestionó el retiro de efectivos de Gendarmería de zonas fronterizas.

Etcharren recordó además que desde hace más de una década viene señalando la importancia estratégica de las fronteras y sostuvo que la falta de controles no constituye solamente un problema para Formosa, sino que tiene implicancias para la seguridad del país. “Los vacíos habilitan a la criminalidad organizada y forjan triangulaciones”, afirmó.

En ese sentido, destacó también las políticas desarrolladas por la provincia contra el narcomenudeo y la presencia de fuerzas provinciales en las ciudades fronterizas, según su planteo, con el objetivo de proteger a los barrios.

La especialista cuestionó además lo que consideró una mirada reduccionista sobre Formosa y otras provincias del NEA, al señalar que la problemática fronteriza requiere una respuesta que exceda el ámbito provincial. El planteo coincide con el reclamo de Insfrán por una mayor presencia de las fuerzas federales en los límites de la provincia.

Etcharren puso el foco, finalmente, en la responsabilidad del Estado nacional sobre el control fronterizo. “La seguridad de un país comienza en sus fronteras”, sostuvo, antes de cerrar su publicación con una definición sobre las competencias involucradas: “La competencia es federal”.

El abandono nacional

Tras los operativos de Gendarmería Nacional en Clorinda, donde derribaron las pasarelas sobre el río Pilcomayo, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, remarcó la importancia de la articulación de Gendarmería con las provincias para aunar tareas clave. “Actuar sin planificación es un acto de desesperación, que solo busca la foto y evita discutir la cuestión de fondo", detalló el funcionario.

González señaló que las decisiones unilaterales, tomadas sin consultar al ámbito local "resulta ineficaz y la frontera queda expuesta”.. Así, el ministro criticó duramente a la gestión de Javier Milei por el uso de Gendarmería, al advertir que la fuerza necesita objetivos claros y no puede operar en la incertidumbre. Además, destacó que esta situación se refleja en la grave crisis de la obra social, que deja sin cobertura de salud a los efectivos y a sus familias, lo que genera una fuerte preocupación entre quienes visten el uniforme federal.

Con respecto al cargamento de 600 litros de ketamina que fue descubierto el pasado sábado en un camión en la Ciudad de Buenos Aires, que ingresó al país desde Paraguay, el ministro González mencionó que se trata de un caso concreto que muestra que “la seguridad de fronteras no es una cuestión política, sino una responsabilidad del Estado Federal”. “Es importante enfatizar que el cuidado y control de las fronteras nacionales es responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado Nacional”, subrayó.

"Advertimos fundamentalmente, en este caso, cómo un senador del oficialismo nacional que a esta altura ya tiene rasgos psicóticos y quiere hacer responsable a la provincia de Formosa de la situación, cuando con sus trasnochadas afirmaciones lo que hace es criticar la eficacia de la conducción de la seguridad nacional”, especificó el funcionario provincial respecto a las denuncias de Francisco Paoltroni. Para finalizar, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, lamentó que “la falta de articulación en materia de seguridad la termine pagando la gente”.