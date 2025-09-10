El primer ministro británico y el presidente israelí discuten durante una reunión "áspera"

Foto del Primer Ministro británico Keir Starmer y el Presidente de Israel Isaac Herzog en 10 Downing Street

El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que había discutido el miércoles con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Downing Street, durante una reunión "áspera" en la que se trataron profundos desacuerdos sobre el comportamiento reciente de cada país.

Ambos se reunieron un día después de que Israel amplió sus ataques contra Hamás lanzando un bombardeo aéreo dirigido a matar a los líderes políticos del grupo islamista en Qatar, un aliado británico en Oriente Medio, y que Starmer condenó.

Israel se ha enfadado por los planes británicos de unirse a otros países occidentales, como Francia y Canadá, en el reconocimiento de un Estado palestino a finales de este mes, a menos que Israel cumpla unas condiciones que incluyen un alto el fuego en Gaza.

"Se dijeron cosas duras y fuertes, y está claro que podemos discutir, porque cuando los aliados se reúnen, pueden discutir. Ambos somos democracias", dijo Herzog en un acto posterior en Chatham House.

Herzog sostuvo que el plan de Starmer para la creación de un Estado palestino y sus opiniones sobre la ayuda humanitaria en Gaza habían sido la raíz del desacuerdo y añadió que había invitado al Gobierno británico a emprender una misión de investigación en Israel.

Los dos hombres se habían estrechado brevemente la mano sin sonreír en la escalinata de Downing Street antes de entrar en el edificio.

Un portavoz de Downing Street dijo que Starmer le había dicho a Herzog que Israel "debe impedir que la hambruna provocada por el hombre siga empeorando, permitiendo la entrada de ayuda y deteniendo sus operaciones ofensivas".

Starmer también dijo a Herzog que el Reino Unido e Israel eran aliados desde hacía mucho tiempo y que "continuará su labor para garantizar una paz duradera y un futuro mejor tanto para el pueblo israelí como para el palestino", añadió el portavoz.

El papel de Herzog como presidente de Israel es principalmente ceremonial, pero causó enfado cuando dijo que todos los residentes de Gaza eran responsables del ataque dirigido por Hamás contra Israel tras los atentados del 7 de octubre de 2023.

Con información de Reuters