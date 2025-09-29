La UE confirma que ha restablecido las sanciones contra Irán

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea e Irán en esta ilustración

9 sep (Reuters) -La Unión Europea confirmó el lunes que había restablecido las sanciones contra Irán, después de que Naciones Unidas adoptara una medida similar contra el país.

"Hoy, la UE ha restablecido las sanciones contra Irán en respuesta a su continuo incumplimiento del acuerdo nuclear. La puerta a las negociaciones diplomáticas sigue abierta", dijo la presidencia del Consejo de la UE en un comunicado.

La UE dijo que las sanciones incluían la congelación de los activos del Banco Central iraní y de otros bancos iraníes, así como la prohibición de viajar a determinados responsables iraníes.

La UE también prohibía a Irán la compra y transporte de crudo y la venta o suministro de oro y determinados equipos navales.

El domingo, Naciones Unidas restableció el embargo de armas y otras sanciones a Irán por su programa nuclear, tras un proceso iniciado por las potencias europeas que Teherán ha advertido que será respondido con dureza.

Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron el restablecimiento de las sanciones a Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU por acusaciones de que había violado un acuerdo de 2015 que pretendía impedir que desarrollara una bomba nuclear. Irán niega estar buscando armas nucleares.

Con información de Reuters