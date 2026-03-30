Zelenski dice que aliados han enviado "señales" a Ucrania sobre reducción de ataques contra crudo ruso

Imagen de archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una entrevista con Reuters en Kiev, Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que algunos aliados han enviado "señales" a ‌Kiev sobre la posibilidad ‌de reducir sus ataques de largo alcance contra el sector petrolero ruso, en un contexto de subida de los precios mundiales de la energía.

En declaraciones a los periodistas a través de un chat de WhatsApp, añadió que Ucrania está dispuesta a corresponder si Rusia ​deja de atacar ⁠el sistema energético ucraniano, y que Kiev está abierta ‌a un alto el fuego durante la ⁠Semana Santa.

"Recientemente, tras una crisis ⁠energética mundial tan grave, hemos recibido señales de algunos de nuestros socios sobre cómo reducir nuestras respuestas en el ⁠sector petrolero y el sector energético de la ​Federación Rusa", dijo Zelenski en una ‌rueda de prensa por WhatsApp.

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La ‌guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha ⁠reducido el suministro internacional de petróleo, gas y productos refinados, lo que ha disparado los precios. Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania ya ​han dejado ‌al país luchando por conseguir suministros.

Recién llegado de una visita de cuatro días a Oriente Medio, Zelenski afirmó que había llegado a un acuerdo con algunos países de la región para proporcionar ⁠apoyo energético a Ucrania.

Zelenski declaró el fin de semana, durante su gira por Oriente Medio, que había alcanzado un acuerdo para el suministro de gasóleo a Ucrania durante un año, sin dar más detalles. El gasóleo es vital para el funcionamiento de las fuerzas armadas ucranianas y para el ‌sector agrícola del país, pilar fundamental de la economía.

Durante su visita, Ucrania firmó acuerdos marco de cooperación con Arabia Saudita y Qatar, y afirmó que se está negociando otro con Emiratos Árabes Unidos. En sus conversaciones con los ‌líderes de Oriente Medio, Zelenski planteó el asunto del suministro de misiles de defensa aérea, según indicó, sin indicar si ‌se había ⁠llegado a algún acuerdo.

Debido a la guerra con Irán, los socios internacionales de Ucrania estaban ​enviando "sobre todo" sus sistemas de misiles antibalísticos a Oriente Medio en este momento, olvidándose a veces de Ucrania, señaló.

(Escrito por Dan Peleschuk; editado en español por Carlos Serrano)