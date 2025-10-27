Ucrania lanza hacia Moscú decenas de drones, según Rusia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladímir Putin, preside una reunión con miembros del Consejo de Seguridad a través de videoconferencia en el Kremlin en Moscú, Rusia

27 oct (Reuters) -Las defensas aéreas rusas derribaron decenas de drones ucranianos que se dirigían a Moscú y casi 160 más sobre otras regiones en ataques en los que murió al menos una persona y otras cinco resultaron heridas, según informaron el lunes fuentes oficiales rusas.

Más de tres años después del inicio de la guerra terrestre más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia trata de destruir el sistema energético ucraniano, mientras que Kiev intenta acabar con las refinerías de petróleo del segundo exportador mundial.

Según el Ministerio de Defensa ruso, se derribaron 34 drones ucranianos cuando se dirigían a Moscú, ciudad que, junto con la región moscovita circundante, tiene una población de más de 22 millones de habitantes.

No se informó de daños importantes en Moscú, pero Rusia rara vez revela el impacto a gran escala de los ataques ucranianos dentro de su territorio, a menos que haya civiles u objetos civiles implicados.

El organismo de control de la aviación rusa Rosaviatsiya dijo que dos de los cuatro aeropuertos de Moscú, el de Domodedovo y el más pequeño de Zhukovsky, cerraron brevemente por motivos de seguridad.

En total, Rusia derribó 193 drones, según el Ministerio de Defensa, 47 de los cuales sobrevolaron Briansk, región del suroeste de Rusia fronteriza con Ucrania.

Allí, un dron ucraniano impactó contra un minibús, matando al conductor e hiriendo a cinco pasajeros, dijo el gobernador regional, Alexander Bogomaz, en la aplicación de mensajería Telegram.

No hubo comentarios inmediatos de Ucrania. Kiev ha afirmado anteriormente que sus ataques tienen como objetivo destruir infraestructuras clave rusas para la guerra en Ucrania.

Ambas partes niegan haber atacado a civiles, pero miles de ellos han muerto en el conflicto, la gran mayoría ucranianos.

Con información de Reuters