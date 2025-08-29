Rusia dice que las propuestas occidentales sobre Ucrania son "unilaterales" y peligrosas

FOTO DE ARCHIVO: La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, asiste a una rueda de prensa conjunta del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario general de la OSCE, Feridun Sinirlioglu, en Moscú, Rusia

Rusia afirmó el viernes que las propuestas occidentales sobre garantías de seguridad para Ucrania aumentarían el riesgo de conflicto entre Moscú y Occidente al convertir a Kiev en un "provocador estratégico" en las fronteras de Rusia.

Los aliados europeos de Ucrania están trabajando en la elaboración de un conjunto de garantías para Ucrania que podrían formar parte de un posible acuerdo de paz y estarían diseñadas para proteger a Kiev de un posible ataque futuro por parte de Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que esperaba que se estableciera un marco de garantías de seguridad tan pronto como la semana próxima.

"Las garantías de seguridad deben basarse en un acuerdo común que tenga en cuenta los intereses de seguridad de Rusia", dijo el viernes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

En una rueda de prensa en Moscú, Zajárova afirmó que las propuestas actuales son "unilaterales y están claramente diseñadas para contener a Rusia".

"Esta línea (de propuestas) viola el principio de seguridad indivisible y asigna a Kiev el papel de provocador estratégico en las fronteras de Rusia, aumentando el riesgo de que la alianza (OTAN) se vea envuelta en un conflicto armado con nuestro país."

Moscú ya ha manifestado anteriormente que no le gustan las propuestas europeas y que no aceptará ninguna presencia de soldados de la OTAN en territorio ucraniano.

Con información de Reuters