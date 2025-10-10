Rusia ataca a gran escala viviendas e instalaciones energéticas de Kiev

Investigadores policiales observan un edificio de apartamentos que resultó dañado durante un ataque ruso con drones y misiles, en el transcurso del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev

ters) -Un importante ataque ruso sobre el centro de Kiev provocó un incendio en un edificio de apartamentos de gran altura y tuvo como objetivo instalaciones energéticas a primera hora del viernes, por lo que se cortó el suministro eléctrico en algunas zonas de la capital, según las autoridades.

En la ciudad suroriental de Zaporiyia, drones y misiles dañaron 12 edificios de apartamentos, mataron a un niño de siete años e hirieron a cuatro personas, dijo el gobernador regional.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que 12 personas habían resultado heridas y ocho de ellas habían sido trasladadas al hospital. Dijo que los cortes de electricidad y las interrupciones del suministro de agua habían afectado a los distritos de la orilla oriental del río Dniéper, que atraviesa la ciudad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Imágenes publicadas en internet mostraban apartamentos en llamas mientras los bomberos se ponían en posición. Fragmentos de drones derribados también alcanzaron varias partes de la ciudad.

La ministra de Energía, Svitlana Grinchuk, declaró que las fuerzas rusas habían atacado instalaciones energéticas.

"Los expertos en energía están tomando todas las medidas necesarias para minimizar las consecuencias negativas", dijo Grinchuk en Facebook.

"Tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, los expertos en energía comenzarán a aclarar las consecuencias del ataque y a realizar trabajos de restauración del suministro."

Alrededor de 28.000 familias seguían sin electricidad el viernes por la mañana en la región de Kiev, según informó el gobernador, Mikola Kalashnik. Las instalaciones de infraestructuras críticas y sociales dependían de generadores para obtener energía, añadió.

El ataque también dañó la infraestructura energética de la región central de Poltava, donde unos 17.000 consumidores seguían sin suministro.

Las fuerzas rusas han asolado las infraestructuras energéticas de Ucrania en las últimas semanas, a medida que se acerca de nuevo el invierno en esta guerra que ya dura más de tres años y medio.

La semana pasada, un ataque masivo con misiles y drones alcanzó varias de las principales instalaciones de producción de gas de Ucrania y causó daños considerables.

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, dijo que se habían desplegado tanto drones como misiles en el asalto posterior a la medianoche en la capital.

Este ataque interrumpió las operaciones del sistema de metro de Kiev y llevó a las autoridades locales a introducir el trabajo a distancia en algunas escuelas y guarderías.

Tkachenko dijo que los bomberos habían controlado un incendio provocado por un dron. Las llamas habían prendido fuego a los apartamentos de las plantas 6ª y 7ª de un rascacielos del céntrico distrito de Pecherski.

Con información de Reuters