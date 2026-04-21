La UE impone sanciones a dos entidades rusas que, según afirma, están vinculadas a la desinformación

FOTO DE ARCHIVO: Las banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

El Consejo Europeo ha impuesto sanciones a dos entidades rusas que, ‌según dijo el ‌martes, están vinculadas a la propaganda y la desinformación procedentes de Moscú.

Las sanciones se impusieron a la plataforma mediática Euromore y a la Fundación para el Apoyo y la Protección ​de los ⁠Derechos de los Compatriotas que Viven ‌en el Extranjero (Pravfond), de la ⁠que el Consejo ⁠afirmó en un comunicado que produce "contenidos jurídicos y analíticos (que) se utilizan sistemáticamente para reforzar ⁠los principales argumentos de desinformación ​del Kremlin".

Las autoridades rusas afirman ‌que la Unión ‌Europea ha restringido repetidamente la libertad ⁠de expresión al prohibir a los medios de comunicación que se atreven a cuestionar la propia visión del ​mundo ‌de la UE. Moscú niega que difunda desinformación y afirma que los líderes de la UE están exagerando intencionadamente la amenaza ⁠que supone Rusia para sus propios fines políticos.

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Euromore y Pravfond no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La designación somete a las entidades a una congelación de activos y prohíbe a los ‌ciudadanos y empresas de la UE poner a su disposición fondos, activos financieros o recursos económicos.

La UE ha impuesto sanciones a 69 personas y 19 entidades ‌por actividades rusas que, según afirma, "socavan los valores fundamentales de la UE y de ‌sus Estados ⁠miembros, así como su seguridad, estabilidad, independencia e integridad".

Con información de Reuters