La sede de la UE en Kiev resulta dañada en un ataque ruso con drones, según Bruselas

Trabajadores limpian los escombros fuera de un edificio dañado que alberga la Delegación de la Unión Europea en Ucrania, después de un ataque ruso con misiles y aviones no tripulados, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

El ataque ruso nocturno con drones y misiles contra la capital ucraniana dañó el edificio de la delegación de la Unión Europea en la ciudad, según informó el jueves la Comisión Europea.

El personal de la delegación estaba a salvo, escribió en la red social X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien pidió a Rusia que pusiera fin a sus "ataques indiscriminados contra infraestructuras civiles y se sumara a las negociaciones para una paz justa y duradera".

El ataque ruso mató a 10 personas en otras partes de la ciudad, hirió a 38 y dañó edificios en siete distritos, según las autoridades ucranianas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La comisaria europea Marta Kos declaró que el edificio de la UE había resultado dañado durante los ataques contra zonas civiles.

"Condeno enérgicamente estos brutales ataques, clara señal de que Rusia rechaza la paz y opta por el terror. Toda nuestra solidaridad con el personal de la UE, sus familias y todos los ucranianos que soportan esta agresión."

Con información de Reuters