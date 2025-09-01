Aliados de Ucrania debatirán garantías para la posguerra en cumbre el jueves

FOTO DE ARCHIVO. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski asisten a una reunión de la "coalición de los dispuestos" en el Palacio Marinski en Kiev, Ucrania

1 sep (Reuters) -Francia acogerá el jueves una reunión, en su mayor parte virtual, de una treintena de países para debatir sus últimos esfuerzos para proporcionar a Ucrania apoyo en materia de seguridad una vez que haya un acuerdo de paz con Rusia y denunciar la falta de voluntad negociadora de Moscú.

"Tras la reunión celebrada entre europeos y estadounidenses en Washington el 18 de agosto, los jefes de Estado y de Gobierno analizarán el trabajo sobre garantías de seguridad para Ucrania de las últimas semanas y harán balance de las consecuencias de la persistente negativa de Rusia a la paz", dijo la oficina del presidente Emmanuel Macron en un comunicado el lunes.

La llamada "Coalición de los Dispuestos", reunida por Francia y Reino Unido en febrero, ha mantenido conversaciones durante meses a varios niveles para tratar de definir planes sobre lo que podrían aportar militarmente a Ucrania para disuadir a Rusia de volver a atacarla una vez que haya una tregua definitiva.

Esos esfuerzos se han estancado en los últimos meses porque los gobiernos han dicho que cualquier papel militar europeo en o alrededor de Ucrania necesitaría sus propias garantías de seguridad de Estados Unidos como respaldo, pero había muy pocas señales de que la administración del presidente Donald Trump las proporcionara.

La reunión del jueves hará balance de la reciente planificación de los jefes del ejército, pero también subrayará a Trump que desde que se reunió en agosto con su par ruso, Vladimir Putin, no ha habido ningún progreso en la celebración de conversaciones directas entre Putin y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, dijeron diplomáticos.

Está previsto que Zelenski viaje a París el jueves, aunque por el momento la participación de la mayoría de los líderes será virtual. No quedó claro si Estados Unidos asistirá, aunque los diplomáticos afirmaron que, como mínimo, se informaría a Washington después de la reunión.

La coalición está formada en gran parte por países de la Unión Europea, pero también incluye a Turquía, Canadá y Australia.

En agosto, Trump pareció abrir por primera vez la puerta a cierta participación militar estadounidense en la Ucrania de posguerra, incluido el apoyo aéreo, siempre que Europa intensifique su planificación.

Con información de Reuters