Ucrania ataca tres almacenes en Rusia y mata a cinco personas, según las autoridades locales

Unos drones ucranianos atacaron durante la noche tres almacenes en distintos puntos de Rusia, incluidos dos gestionados por el minorista en línea Wildberries, causando la muerte a cinco personas, según informaron el martes las autoridades locales.
Wildberries, que se ha convertido en un objetivo habitual de los ataques ucranianos —como parte de lo que, según Kiev, es una campaña para hacer sentir la guerra a los rusos de a pie—, dijo que su almacén cerca de San Petersburgo se había incendiado, pero que no había víctimas.
En la región de Tver, al noroeste de Moscú, otra instalación de Wildberries sufrió daños a causa de los drones, según informó Vitali Koroliov, gobernador regional en funciones. Nadie resultó herido en ese ataque.
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Sin embargo, en la región de Moscú, donde viven 22 millones de personas, un ataque con drones contra la ciudad de Chéjov provocó un incendio en un almacén no identificado y causó la muerte de cinco personas, según informó el gobernador, Andréi Vorobiov. Otras diez personas resultaron heridas.
Kiev ha intentado paralizar las operaciones de Wildberries, a la que a menudo se describe como la respuesta rusa a Amazon y que constituye un pilar fundamental de la economía de consumo.
La fundadora y directora ejecutiva de la empresa, Tatiana Kim, ha calificado los ataques ucranianos, que desde el 18 de julio han tenido como objetivo más de una docena de instalaciones de Wildberries, de "actos de terrorismo".
Con información de Reuters