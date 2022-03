Twitter y su opción de NFTs como foto de perfil

Twitter incorporó la opción de seleccionar NFT como fotos de perfil para los usuarios de Twitter Blue en iOS. La empresa probó esta dinámica hace meses y al fin logró interponer la fase inicial de este proceso que promete avances e innovaciones en la red.

La empresa publicó un video promocional donde se ejemplifica el funcionamiento de la nueva herramienta, en éste varios personajes seleccionan un NFT y convierten su perfil en uno más dinámico, que incorpora nuevas imágenes para mejorar la interacción.

Cada usuario podrá mostrar sus NFT de manera certificada y de esta forma, el uso no autorizado se verá limitado a raíz de los controles de las imágenes. Las personas que no sean propietarias de la imagen no podrán contar con el logotipo hexagonal.

¿Qué dijo Twitter acerca de los NFT?

Desde la empresa dijeron que Twitter es el lugar donde la gente acude para hablar de cosas que les interesan, que muchos usuarios incluso tienen su primera experiencia con criptomonedas y con el uso de NFT para buscar su propia identidad y expresarse a través de éstos.

La nueva función que ofrece Twitter es simple de usar y cualquiera que tenga Twitter Blue puede seleccionar el NFT que desee de su colección, como imagen de perfil. Esta nueva opción aparece en la configuración del perfil y llegar a ella requiere simples pasos.

La forma de hacerlo es vincular el monedero de criptomonedas a la colección de NFT, a través del mismo se crea un puente entre la imagen y la información personal o de propiedad de tu cuenta. El paso posterior es el cambio de imagen del perfil a la forma hexagonal, que además se sumará al perfil hexagonal de las conversaciones de Twitter Spaces.

Se sabe que Twitter ha estado trabajando en estas nuevas funciones durante mucho tiempo y no es casual que la popularidad de los perfiles NFT se mantenga en auge. Las ventas de NFT subieron a 24,9 millones de dólares en el año 2021 y el mercado continúa en crecimiento. Entre famosos se volvió natural compartir estos personajes digitales en sus propios feeds, lo que produjo más flujo de interacción y aumento en su consumo.

¿Cómo hacer para tener un perfil NFT?

Para hacerlo debes ser usuario de Twitter Blue, su oferta de suscripción en Estados Unidos es de 2.99 dólares pero aún no se ha pactado el precio en Argentina. Quienes tienen acceso a la aplicación paga pueden usar características distintas, como eliminar tweets, seleccionar temas y colores y leer notas sin publicidad.

A pesar de que, inicialmente, la oferta del Twitter Blue no resultó ser exitosa, la popularidad del perfil NFT apuesta a llegar a usuarios que tienen un gran gasto mensual en imágenes JPG y que, por ende, pueden también pagar un poco más para usar este nuevo formato con gráficos.

De esta forma, el interés por la utilización de Twitter Blue tiene un objetivo claro: llegar a quienes deseen adquirir nuevas funciones exclusivas para generar fuentes de ingresos empresariales. A más usuarios que se adhieran a Twitter Blue mayor será el flujo de comercialización de sus funcionalidades.

Si se habla de números, la empresa analiza que si el 1% de sus usuarios pagan la cuota mensual, eso bastaría para que la equivalencia sea más de 6 millones de dólares mensuales. Es decir, más de 18 millones de dólares cada tres meses, lo que representa un salto enorme para la red y para el compromiso de sus usuarios.

¿Qué diferencia hace el uso de las NFT?

En principio, es una forma nueva de comunicación digital, que permite que el intercambio de bienes digitales sea más simple. Hace ya varios años muchos CEOs de empresas reconocidas apuestan a las monedas digitales para evitar el excesivo uso del dinero físico y sus obstáculos burocráticos a la hora de emplearlo.

Con estas nuevas herramientas, las regulaciones también son menores y aquellas cosas que se creían invaluables ahora ya no lo son, por ejemplo, un tweet o una imagen digital. Es uno de los primero pasos para que la era de la digitalización esté más próxima al uso cotidiano y no quede estancada en las pantallas y el multiverso.

Uno de los problemas que pueden notarse en estas nuevas funcionalidades de Twitter es el de no tener plataformas reguladoras ante posibles conflictos, lo que termina por ser un obstáculo dentro del circuito de facilidades que la aplicación y este nuevo sistema ofrecen.

¿Cómo usar un NFT de perfil de Twitter Blue?

En estos simples pasos te mostraremos de qué forma usar un NFT de perfil si eres usuario de Twitter Blue y aún no sabes de qué forma acceder a esta herramienta.

Deberás abrir la red social y tocar la foto de tu cuenta

Luego, abrirás el menú y sobre tu pantalla aparecerán las opciones, entre éstas, “Twitter Blue”, que deberás elegir.

En Twitter Blue tendrás que seleccionar “Editar perfil” y apretar nuevamente tu foto de perfil para elegir los ajustes del NFT en la opción “Escoger NFT”.

En este paso elegirás la billetera donde guardas tu token y automáticamente Twitter te preguntará si quieres vincular su cuenta con la billetera virtual. Es una condición necesaria así que deberás elegir: “Conectar” y seguir con el proceso.

Luego de hacerlo, podrás elegir el NFT que quieras tener como foto de perfil.

Cuando alguien apriete la imagen en tu cuenta, podrá ver la información del NFT, es decir: quién es el dueño, la descripción del activo digital y el creador.

Un dato importante que debes saber es que, aunque Twitter admita distintas billeteras virtuales en esta nueva aplicación, esto no es suficiente para verificar los NFTs y su pertenencia. Frente a esta situación, el Jefe de Marketing de Twitter contó que eso sucede para no limitar su uso sólo a colecciones verificadas ya que el movimiento NFT es variado y desde la empresa no quieren prohibir que muchas personas se apropien de sus productos y los conviertan en NFT.