Regresan los Chachos: cómo son los programas provinciales que potencian el turísmo y la economía regional

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció la puesta en marcha de dos programas orientados a fortalecer el turismo y la economía provincia a través del estímulo de la llegada de visitantes y el consumo interno, recuperando como herramienta central al Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE), popularmente conocido como los Chachos. Los programas son el Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos y el Programa Impulso Turístico 5050.

Se trata de la cuasimoneda provincial que Quintela había lanzado en julio de 2024 como un instrumento financiero de circulación oficial, con equivalencia de 1 a 1 con el peso argentino. Tras su retiro de circulación en diciembre del año pasado, el Gobierno provincial decidió volver a ponerlo en vigencia para afrontar la crisis generada por el ajuste nacional y la falta de envío de fondos federales.

El Gobierno riojano, en su página oficial, explica que la medida responde a la combinación de devaluación, recortes y falta de transferencias por parte de la Nación, que afectan el funcionamiento económico de todas las provincias. Bajo este contexto, la moneda provincial busca potenciar el circuito financiero local, generando un efecto dinamizador en el consumo y la producción.

Turismo con beneficios

El Previaje Riojano permitirá que tanto turistas como residentes utilicen los Chachos como medio de pago en comercios, hoteles y emprendimientos adheridos, además de incentivar el movimiento económico en el sector turístico. La propuesta se complementará con una agenda de grandes eventos culturales y populares, entre ellos la tradicional Chaya 2026, que volverá a realizarse en la provincia con la expectativa de atraer a miles de visitantes.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán reservar un alojamiento por al menos dos noches o adquirir un paquete turístico para dos personas por un valor mínimo de $80.000. La compra deberá realizarse en una agencia habilitada y la factura emitida tendrá que estar a nombre del beneficiario del canje, con datos precisos como fechas de check-in y check-out, nombres y DNI de los pasajeros. Además, deberá incluir la leyenda: “Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos”.

Impulso económico

Por su parte, el programa Impulso Turístico 50/50 busca acompañar a prestadores y emprendedores locales, además de ofrecer un esquema de apoyo económico que facilita la inversión en mejoras y servicios para hacer más competitiva la oferta turística provincial.

Con estos anuncios, la gestión de Quintela apuesta a sostener la actividad económica en un contexto adverso a través del relanzamiento del los Chachos como una herramienta fundamental que dio una respuesta positiva durante su utilización, además de posicionar a La Rioja como un destino atractivo que se apoya en políticas innovadoras que combinan herramientas financieras locales con la promoción cultural y turística.