Milei contra el turismo: el Gobierno nacional desreguló programas esenciales y crece la preocupación en las provincias

El jueves se oficializaron los cambios en la Ley Nacional de Turismo como medida del Gobierno nacional, a la vez que se disolvieron diversos programas claves del área. En este marco, desde La Rioja mostraron su preocupación frente a la medida debido al impacto que puede generar en la economía regional.

En comunicación con El Destape, el Secretario de Turismo de la provincia, José Rosa, explicó que estas modificaciones afectan al Programa de Fomento de Inversiones al Sector, un programa que "permitió a la provincia poner en valor sitios turísticos culturales y hacer obras de infraestructura que hubieran sido imposibles hacer" sin la ayuda del Gobierno nacional.

"Nada de lo que se desreguló se puede ver como algo positivo. En poco tiempo se van a comenzar a perjudicar destinos como el nuestro, que venían con mucho empuje y con un crecimiento que era muy bueno", lamentó el funcionario.

El secretario de Turismo riojano, José Rosa, mostró su preocupación.

Entre las principales preocupaciones pertinentes a esta decisión del Ejecutivo nacional se encuentra la desregulación de la actividad turística en Parques Nacionales, una decisión que pone en peligro 150 puestos de trabajo en la provincia pertenecientes a los guías turísticos.

Junto a esta preocupación, esta desregulación también implica otros riesgos: "Aparte de que no van a conocer nada de la historia y lo lindo que tiene el lugar, corremos el riesgo de que la integridad de los parques se vea afectada. La creación de estos parques no es solo para potenciar el turismo, sino también para preservar estos lugares a través de un Estado presente".

Cabe subrayar que esta desregulación al sector no afecta únicamente a los guías turísticos o a los trabajadores vinculados con los parques, sino que también perjudica notablemente a todos los trabajadores del sector: hoteleros, gastronómicos y artesanos son otros de los rubros golpeados por el ajuste.

Del mismo modo, Rosa aclaró que esta decisión no fue previamente dialogada con autoridades de la provincia, si no que desde la gestión riojana se enteraron luego de la publicación del Boletín Oficial: "No tienen respeto para la institucionalidad, digo, están acostumbrándonos a generar este tipo de políticas de comunicación. Todas estas medidas hacen que la gente realmente viva en un momento de incertidumbre bastante generalizada".

Frente a este panorama desolador para la provincia, el funcionario destacó la decisión política del gobernador Ricardo Quintela, el cual "continuará sosteniendo la actividad debido a su gran aporte al desarrollo local y regional, sin dejar a nadie excluido, con acciones concretas y planificadas estratégicamente a través de programas".

Entre los programas que más se destacan a nivel local se encuentran: Impulso Turístico, Movete por La Rioja, Programa de Incentivo a Fiestas Populares, Programa Provincial de Capacitación, Plan Federal de Turismo y Culturas, entre otros.

"Con todos estos programas logramos que la gente descubra nuestra cordillera, Chilecito, Famatina, cada uno de los departamentos con un atractivo turístico diferente, y que eso constantemente nos tiraba impactos económicos increíbles. Vamos a sostener esta política pública e iremos en contra de todo lo que está haciendo el Gobierno nacional", agregó.

Sin embargo, es importante tener en cuenta la deuda millonaria que mantiene el Gobierno nacional con la provincia, además de no reconocer el punto extra de coparticipación federal que corresponde para compensar una asimetría histórica. Debido a estas decisiones del gobierno libertario, estos programas provincial también corren un grave peligro por el "ahogamiento económico que genera Nación".

"Vamos a intentar seguir sosteniendo todos estos programas, toda esta línea de promoción, de incentivos para que el sector se deprime de la menor manera, pero realmente con un panorama bastante oscuro y desolador para lo que viene para adelante. Ninguna de las medidas de este gobierno nacional ha beneficiado a las provincias", concluyó Rosa.