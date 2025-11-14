Formosa impulsa acciones conjuntas para fortalecer el turismo provincial y promover la pesca deportiva sostenible

En el marco del impulso al turismo deportivo en Formosa, donde la pesca se destaca como una actividad clave para la economía local y la atracción de visitantes, el Ministerio de Turismo, junto al Ministerio de la Producción y Ambiente y la Municipalidad de Herradura, anunció la realización de una capacitación presencial.

La iniciativa está destinada a la formación de guías de pesca deportiva, dirigida a actores locales vinculados al turismo y a la actividad pesquera, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos y potenciar el desarrollo turístico de la provincia.

El curso se llevará a cabo los días martes 25 y jueves 27 de noviembre desde las 8.30 horas, y está orientado a quienes buscan profesionalizar su labor, incorporando conocimientos teóricos y herramientas prácticas que permitan mejorar la experiencia de los visitantes.

La iniciativa tiene como objetivo central profundizar el conocimiento sobre los recursos naturales de la región, promover prácticas responsables y fortalecer un modelo de turismo sustentable, en sintonía con las políticas de capacitación impulsadas por el Ministerio de Turismo provincial.

Inscripción abierta y cupos limitados

La capacitación gratuita tiene un cupo limitado para 30 participantes e incluye dos modalidades de inscripción: de manera online a través el formulario disponible en https://forms.gle/M26MxSoqEoCgybeV7, o de forma presencial, en la Municipalidad de Herradura, en Av. San Martín 263. En los próximos días se confirmará el espacio físico donde se dictará la capacitación dentro de la localidad.

Tras finalizar el curso, los participantes recibirán la licencia habilitante correspondiente, requisito indispensable para ejercer formalmente como guía de pesca deportiva. Para consultas o más información, los interesados pueden comunicarse al 370 5155083.

60° Festival Provincial del Folklore

La localidad de Pirané se alista para disfrutar una nueva edición del Festival Provincial del Folklore, que este año celebra su 60° aniversario y se reafirma como uno de los eventos culturales más destacados de Formosa. A partir del jueves 20 de noviembre, la ciudad será sede de cuatro jornadas colmadas de música y tradición, en el marco del pre Cosquín y del tradicional festival provincial.

En diálogo con Siempre Formosa, la intendenta de Pirané, Yéssica Palacios, resaltó que su localidad es “la sede más antigua del pre Cosquín” y expresó su orgullo por los artistas y talentos locales que han pasado por el festival, destacando que “los piranenses han sabido fortalecer su identidad cultural y el cariño hacia este encuentro”.