Trump instó a  ucraniano Zelenski a hacer concesiones a Rusia, dicen fuentes

FOTO DE ARCHIVO-El Presidente ucraniano Zelenskiy visita Washington D.C.

19 oct (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, para que cediera franjas de territorio a Rusia durante una tensa reunión el viernes que dejó a la delegación ucraniana decepcionada, según dos personas informadas sobre la discusión.

Trump también se negó a proporcionar misiles Tomahawk a Ucrania, y reflexionó sobre dar garantías de seguridad tanto a Kiev como a Moscú, comentarios que la delegación ucraniana encontró confusos, añadieron las fuentes, que solicitaron el anonimato para hablar de una reunión privada.

Tras su reunión con Zelenski, Trump pidió públicamente un alto el fuego en los frentes actuales, una postura que el presidente ucraniano adoptó después en comentarios a periodistas.

Una tercera persona dijo que Trump llegó a esa propuesta durante la reunión después de que Zelenski dijera que no cedería voluntariamente ningún territorio a Moscú.

Sin embargo, la reunión fue una clara decepción para Zelenski, que esperaba convencer a Trump de que suministrara a su Gobierno misiles Tomahawk de largo alcance capaces de alcanzar el interior de Rusia.

En las últimas semanas había habido indicios de que Trump está quitando prioridad a los esfuerzos para forzar un acuerdo entre Kiev y Moscú, en favor de lanzar su pleno apoyo a los ucranianos. Pero la reunión del viernes indica que Trump podría volver a mediar para llegar a un pacto.

Los funcionarios estadounidenses plantearon repetidamente la posibilidad de un intercambio territorial entre Ucrania y Rusia -una idea que el republicano había abrazado a principios de año- y el presidente estadounidense dijo que un acuerdo rápido era esencial, dijeron las fuentes.

"Fue bastante malo", dijo una de las fuentes. "El mensaje fue: 'Tu país se congelará y tu país será destruido'" si Ucrania no llega a un acuerdo con Rusia.

Trump recurrió a blasfemias varias veces durante la reunión, dijo la fuente.

Dos fuentes se quedaron con la impresión de que Trump se vio influido por la llamada que mantuvo el jueves con el presidente ruso, Vladimir Putin. Durante esa conversación, Putin propuso un intercambio territorial en el que Ucrania cedería las regiones de Donetsk y Luhansk a cambio de pequeñas partes de Zaporiyia y Jersón, reportó The Washington Post.

Una de las fuentes dijo que funcionarios estadounidenses propusieron precisamente ese canje a Zelenski el viernes. Pero los ucranianos ven un gran valor estratégico en la parte de Donetsk y Luhansk que aún conservan, ya que creen que renunciar a ese territorio haría al resto de Ucrania mucho más vulnerable a las ofensivas rusas, destacó.

"No cederemos nada al agresor y no olvidaremos nada", dijo Zelenski durante su discurso nocturno en video del domingo. "Vemos claramente que esta Rusia es una amenaza a largo plazo".

La Casa Blanca y la oficina del presidente ucraniano no respondieron a una petición de comentarios.

(Reportajes de Gram Slattery en Washington y Tom Balmforth en Londres, Anusha Shah en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)