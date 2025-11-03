Trump dice que no habrá Tomahawks para Ucrania, de momento

FOTO DE ARCHIVO. El destructor de misiles guiados USS Laboon de la Armada de Estados Unidos dispara un misil de ataque terrestre Tomahawk

ers) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que, por ahora, no está considerando alcanzar un acuerdo que permita a Ucrania obtener misiles Tomahawk de largo alcance para usarlos contra Rusia.

Trump se ha mostrado poco entusiasta con respecto al plan de que Estados Unidos venda Tomahawks a los países de la OTAN para que se los transfieran a Ucrania, con el argumento de que no quiere escalar la guerra.

Sus últimos comentarios a los periodistas a bordo del Air Force One indican que sigue siendo reacio.

"No, no mucho", dijo Trump a los periodistas mientras volaba a Washington desde Palm Beach, Florida, cuando se le preguntó si estaba considerando llegar a un acuerdo para vender los misiles. Añadió, no obstante, que podría cambiar de opinión.

Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, discutieron la idea del Tomahawk cuando se reunieron en la Casa Blanca el 22 de octubre. Rutte dijo el viernes que la cuestión estaba en estudio y que la decisión le correspondía a Estados Unidos.

Los misiles Tomahawk tienen un alcance de 2.500 kilómetros, suficiente para atacar en el interior de Rusia, incluido Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha solicitado los misiles, pero el Kremlin ha desaconsejado cualquier suministro de Tomahawks a Ucrania.

Con información de Reuters