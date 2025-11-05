Putin ordena propuestas sobre la reanudación de pruebas nucleares

El Presidente ruso Putin preside la reunión del Consejo de Seguridad en Moscú

5 nov (Reuters) -El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el miércoles a sus altos funcionarios que elaboren propuestas sobre posibles ensayos de armas nucleares después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijera la semana pasada que Estados Unidos reanudaría tales pruebas.

Putin dijo que Rusia siempre se ha adherido estrictamente a sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pero que si Estados Unidos o cualquier potencia nuclear probaba un arma de este tipo, Rusia también lo haría.

El ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, dijo a Putin que las recientes declaraciones y acciones de Estados Unidos significaban que era "aconsejable prepararse para pruebas nucleares a gran escala" inmediatamente.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Beloúsov dijo que el centro de pruebas ruso de Novaya Zemlya, en el Ártico, podría acoger tales ensayos en un plazo breve.

"Doy instrucciones al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Defensa... a los servicios especiales y a los organismos civiles pertinentes para que hagan todo lo posible por recabar información adicional sobre la cuestión, analizarla en el Consejo de Seguridad y presentar propuestas consensuadas sobre el posible inicio de los trabajos de preparación de ensayos de armas nucleares", dijo Putin.

Estados Unidos realizó su última prueba nuclear en 1992, China y Francia en 1996 y la Unión Soviética en 1990. La Rusia postsoviética, heredera del arsenal nuclear soviético, nunca lo ha hecho.

Con información de Reuters