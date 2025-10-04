Patrulla Fronteriza de EEUU detiene a ciudadanos y familias mientras crece la represión en Chicago

FOTO DE ARCHIVO-Complejo de apartamentos en el sur de Chicago tras una redada a gran escala del ICE

UU, 4 oct (Reuters) -Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos desplegados en Chicago llevaron a cabo una redada nocturna en un edificio de apartamentos esta semana, descendiendo en rapel desde helicópteros a los tejados y derribando puertas en una operación que, según las autoridades, estaba dirigida a miembros de bandas, pero que afectó a ciudadanos estadounidenses y familias.

La demostración de fuerza puso de relieve el uso sin precedentes que el presidente Donald Trump ha hecho de los agentes de la Patrulla Fronteriza en las principales ciudades, redirigiendo al personal que normalmente tendría la tarea de vigilar las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá.

Naudelys, una mujer venezolana de 19 años, dice que estaba en su apartamento con su hijo de 4 años y otra pareja con un bebé cuando los agentes derribaron su puerta durante la redada el martes temprano. Los agentes les dijeron que levantaran las manos y les apuntaron con sus armas, relató.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Naudelys, cuyo marido fue detenido por las autoridades de inmigración hace tres meses, dijo que intentó grabar la escena, pero un agente le quitó el teléfono.

Los agentes, que hablaban español, les dijeron que se volvieran a su país e hicieron un comentario sexual sobre las mujeres venezolanas. Uno de los agentes golpeó a un hombre delante de su hijo, y ella le suplicó que parara.

"Mi hijo quedó traumatizado", dijo Naudelys, que pidió que no se revelara su apellido.

Las autoridades alegaron que la pareja de su amiga es miembro de la banda venezolana Tren de Aragua, algo que ella niega.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, del que depende la Patrulla Fronteriza, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el relato de Naudelys sobre la redada.

Como parte de la redada, se detuvo temporalmente a algunos ciudadanos estadounidenses y se sacó a niños de sus camas, según entrevistas con residentes e informes de prensa. Dos días después, los pasillos del edificio seguían llenos de escombros.

Trump, un republicano, ha prometido intensificar la aplicación de la ley de inmigración en Chicago y otros bastiones demócratas que limitan la cooperación con las operaciones federales.

La Patrulla Fronteriza -que cuenta con unos 19.000 agentes y está sometida a menos presión debido a que las aprehensiones en la frontera se encuentran en mínimos históricos- ha asumido cada vez más un nuevo papel en las grandes ciudades, dirigido por Gregory Bovino, comandante general de la agencia.

El incidente en el barrio de South Side de la ciudad, que según las autoridades se saldó con decenas de arrestos, fue una de las acciones de inmigración de más alto perfil en Chicago desde que la administración Trump lanzó la "Operación Midway Blitz" en la ciudad el mes pasado.

Cientos de agentes rodearon el edificio de apartamentos durante la redada del martes, incluidos algunos que descendieron en rapel hasta el tejado desde helicópteros Black Hawk, según NewsNation.

LOS AGENTES SEPARARON A LOS NIÑOS DE SUS PADRES

Un portavoz del DHS confirmó la operación, diciendo que se centró en presuntos miembros del Tren de Aragua y que los agentes fronterizos se asociaron con la Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Las autoridades detuvieron al menos a 37 personas por infracciones de inmigración, la mayoría de ellas venezolanas, dijo el portavoz.

El portavoz dijo que dos personas detenidas eran presuntos miembros del Tren de Aragua. El departamento identificó a seis personas con antecedentes penales, desde agresión a posesión de marihuana, y dijo que dos personas eran sospechosas de estar implicadas en un tiroteo.

El portavoz se negó a decir si los agentes tenían órdenes judiciales para entrar por la fuerza en las casas, diciendo que debido a que el Tren de Aragua ha sido etiquetado como una organización terrorista "hay sensibilidades sobre lo que podemos proporcionar sin poner a la gente en riesgo".

"Esta operación se realizó en pleno cumplimiento de la ley", dijo el portavoz.

Cuatro niños ciudadanos estadounidenses fueron separados de sus padres durante la redada porque los padres carecían de estatus legal, dijo el DHS, alegando que uno de los padres era miembro del Tren de Aragua.

"Estos niños fueron puestos bajo custodia hasta que puedan ser puestos al cuidado de un tutor seguro o del Estado", dijo el portavoz.

Naudelys dijo que las autoridades la liberaron a ella y a su hijo más tarde ese mismo día porque tiene un caso de asilo pendiente. Cuando regresó, su apartamento estaba cerrado con tablas. Los trabajadores se lo abrieron, pero sus pertenencias habían desaparecido.

Cassandra Murray, residente de 55 años, dijo que oyó fuertes explosiones durante las redadas.

Dijo que sus vecinos venezolanos llegaron hace unos dos años. En aquel momento, el estado de Texas estaba trasladando en autobús a Chicago y otras ciudades a miles de venezolanos que habían cruzado recientemente la frontera entre Estados Unidos y México.

"Nunca nos hicieron sentir inseguros", dijo Murray. "Ellos también necesitaban un lugar donde vivir".

Un residente, que pidió que no se revelara su nombre, denunció que durante la redada los agentes le obligaron a tumbarse en el suelo y le ataron las manos.

Gil Kerlikowske, que fue comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de 2014 a 2017 y ex jefe de policía de Seattle, dijo que los agentes fronterizos tienen una formación y protocolos diferentes a los de la policía local y le preocupa que las tácticas más agresivas puedan erosionar la confianza.

"Vigilar un entorno urbano es total y completamente diferente", dijo.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos también han sido objeto de escrutinio por el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes en una de sus instalaciones de Chicago y por un tiroteo en que murió un mexicano.

(Reportajes de Renee Hickman en Chicago, Kristina Cooke en San Francisco y Ted Hesson en Washington. Edición en español de Javier López de Lérida)