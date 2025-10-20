La buena relación de Orban con Trump y Putin motiva celebrar una cumbre en Hungría, dice el Kremlin

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, gesticula durante un acto con motivo del 130 aniversario de la construcción del puente Maria Valeria en Esztergom, Hungría

20 oct (Reuters) -El Kremlin dijo el lunes que Budapest fue elegida como sede de una próxima cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, porque el primer ministro húngaro, Viktor Orban, mantiene buenos lazos con ambos mandatarios.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas: "Orban mantiene una relación bastante cercana con el presidente Trump y muy constructiva con el presidente Putin".

"Y esto, por supuesto, contribuyó en gran medida al entendimiento que se logró durante la última llamada telefónica", añadió, en referencia a la conversación de la semana pasada entre Trump y Putin que les llevó a acordar reunirse en Budapest.

Orban, nacionalista y conservador, ha criticado repetidamente el apoyo occidental a Ucrania, vecina de su país. Este año, afirmó que Rusia ya había ganado la guerra en Ucrania.

Algunos Gobiernos europeos que apoyan a Ucrania han dicho que no es apropiado acoger a Putin en una cumbre en un Estado miembro de la Unión Europea. El lunes, la responsable de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que la posible visita de Putin a Hungría "no es agradable".

Peskov dijo que los trabajos de la cumbre, que tendría como objetivo avanzar en la resolución del conflicto ucraniano y desarrollar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, no han hecho más que empezar.

Con información de Reuters