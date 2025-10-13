Al menos 66 heridos al chocar dos trenes en Eslovaquia

FOTO DE ARCHIVO: La bandera de Eslovaquia ondea mientras la gente asiste a una protesta antigubernamental en Bratislava, Eslovaquia

ters) -Dos trenes chocaron el lunes en el este de Eslovaquia, lo que provocó el descarrilamiento de una locomotora y un vagón, y al menos a 66 personas resultaron heridas, según informaron los servicios médicos de emergencia y la policía.

No se informó de muertes en el accidente, que según la policía se produjo frente a un túnel cerca de la localidad de Jablonov nad Turnou, a unos 55 kilómetros al oeste de Kosice, la principal ciudad de la región oriental de Eslovaquia.

Según los servicios médicos de urgencia del país, 16 personas sufrieron heridas moderadas o graves y al menos 50 resultaron heridas leves.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Imágenes de la policía publicadas en Facebook mostraban restos destrozados y una locomotora y un vagón que se habían salido de las vías tendidos en la ladera de una colina tras el accidente, que ocurrió poco después de las 10.00 horas (0800 GMT).

En los trenes viajaban unos 80 pasajeros, según la policía.

Los Ferrocarriles Eslovacos dijeron que los dos trenes chocaron en un punto donde las vías se cruzan y se convierten en una sola línea, y que se estaba investigando la causa.

Con información de Reuters