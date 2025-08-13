Muere un bombero voluntario mientras los incendios siguen quemando una España azotada por el calor

FOTO DE ARCHIVO. Los bomberos vigilan por si se producen nuevos fuegos en el pueblo de Orellán tras un incendio en la región, España

Un bombero voluntario murió por quemaduras graves y varias personas fueron hospitalizadas, mientras decenas de incendios alimentados por fuertes vientos y un calor abrasador seguían arrasando España el miércoles.

Al menos seis grandes incendios seguían fuera de control el miércoles, según los servicios de emergencia regionales.

La víctima, un voluntario de 35 años, había estado intentando crear cortafuegos cerca de la localidad de Nogarejas, en el centro-norte de Castilla y León, cuando quedó atrapado en las llamas, según informaron las autoridades regionales.

El incendio tenía dos frentes activos que seguían fuera de control, mientras los servicios meteorológicos pronosticaban otro día de fuertes vientos y tormentas eléctricas.

Más de 5.000 personas han sido evacuadas en la región, que es la mayor de España, y los esfuerzos se estaban concentrando en evitar que las llamas alcanzaran poblaciones más pequeñas.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, declaró a la Cadena SER que se sospechaba que muchos incendios en todo el país habían sido provocados intencionadamente debido a su "virulencia", pero que era demasiado pronto para cuantificarlos.

El lunes, otro incendio había matado a un hombre que trabajaba en un establo de caballos a las afueras de la capital española, Madrid, y alcanzó algunas casas y granjas antes de ser contenido.

El presidente de la comunidad autónoma de Galicia, en el noroeste de España, Alfonso Rueda, afirmó que la situación es "complicada" y que la meteorología "no está ayudando", ya que seis incendios activos afectan a un total de 10.000 hectáreas en la provincia de Ourense.

La agencia meteorológica AEMET pronosticó para el miércoles un riesgo "extremo" de incendios en toda España.

Con información de Reuters