Para garantizar la seguridad de la provincia, Insfrán incorporó tecnología de punta para fortalecer a la Policía de Formosa

Por decisión del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se otorgó nuevo equipamiento de última tecnología a la Policía de la provincia. El pasado miércoles las máximas autoridades entregaron camionetas cero kilómetros a las Unidades Regionales ubicadas a lo largo y ancho de la geografía provincial.

Tanto el jefe de la Policía, comisario general Juan Moisés Villagra; y el subjete de la fuerza, el comisario general Norberto Rubén Mauri, manifestaron sus palabras de agradecimiento hacia el gobernador y remarcó que los 21 móviles destinados a la fuerza provincial representan un claro ejemplo de apoyo y acompañamiento por parte de Insfrán respecto a las políticas públicas implementadas en materia de seguridad.

En diálogo con Agenfor, Villagra expresó que “así se hace realidad el Modelo Formoseño para el proyecto de provincia impulsado por nuestro comandante natural, el gobernador Insfrán”, dándoles de esa manera su apoyo para así cumplir con su misión. Esto es “siempre estar al servicio de la comunidad a los fines de que cada formoseño esté seguro con la presencia del personal policial”, subrayó.

Son camionetas Ford Ranger y Nissan nuevas, equipadas con tecnología de última generación que serán destinadas a fortalecer el servicio de seguridad ciudadana en toda la provincia, que a su vez contribuye a mejorar la capacidad operativa de la Policía, y la movilidad fue entregada a Pirané, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, Clorinda, Laguna Blanca y Villa General Güemes.

Más inversión en seguridad

Desde la fuerza, destacaron que la inversión en nuevas unidades para el parque automotor de la Policía es reflejo del compromiso de Insfrán en invertir y consolidar el Modelo Formoseño que contempla el abordaje integral para una mejora directa de la sociedad.

Del mismo modo, destacaron el enfoque de la prevención en la Policía Comunitaria para poder alcanzar y llegar a una estrategia de mayor proximidad para llevar soluciones concretas. Esto demuestra resultados concretos en la prevención del delito. El objetivo es que el policía pase a ser un referente social donde no solamente se limite a la prevención y persecución de la delincuencia, sino que se encuentre entre los vecinos de la comunidad.

Federalizar la provincia

Por su parte, el jefe de la Unidad Regional N° 5 de Las Lomitas, comisario general Víctor Hugo Casas, explicó que la jurisdicción que abarca esta Unidad Regional comprende desde la Ruta Nacional N° 95 y finaliza en Gregorio B. Bazán. “Esto es un gran apoyo a nivel institucional y a la vez a la comunidad en general”, ya que, “si bien nuestro Gobernador le entrega los móviles a la institución policial, esto es en beneficio de las distintas localidades donde se presta servicio de seguridad”, enfatizó Casas. De esta manera, el oficial aseguro que esto tiene "un impacto para la zona para dar un servicio más eficiente conforme a reglamentaciones a la población en general”.