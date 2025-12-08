La UE estudia opciones para reforzar las fuerzas de seguridad internas de Líbano, según un documento

Vista aérea de edificios en Beirut, Líbano

La Unión Europea está estudiando opciones para reforzar las Fuerzas de Seguridad Interna de Líbano con el fin de ayudar a liberar al ejército libanés para que pueda centrarse en el desarme del grupo armado Hezbolá, según un documento al que tuvo acceso Reuters el lunes.

La tregua de 2024 entre Líbano e Israel sigue siendo frágil, mientras Israel lleva a cabo ataques regulares en territorio libanés que, según afirma, tienen como objetivo los esfuerzos de Hezbolá por rearmarse.

El documento, elaborado por el brazo diplomático de la UE y distribuido a los 27 Estados miembros, señala que la UE proseguirá las consultas con las autoridades libanesas y que a principios de 2026 se llevará a cabo una misión exploratoria sobre una posible nueva ayuda a las Fuerzas de Seguridad Interna del país.

Los esfuerzos de la UE podrían "centrarse en el asesoramiento, la formación y el desarrollo de capacidades", según el documento, que añadía que el bloque no asumiría las tareas de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (FPNUL), cuyo mandato expira a finales de 2026, cuando se espera que comience una retirada y repliegue de un año de duración.

En su lugar, la UE "podría contribuir al traspaso gradual de las tareas de seguridad interna" de las Fuerzas Armadas Libanesas a las Fuerzas de Seguridad Interna, lo que permitiría al ejército centrarse en sus principales tareas de defensa, según el documento.

Se espera que el secretario general de la ONU presente en junio de 2026 un plan de transición que aborde los riesgos derivados de la salida de la FPNUL.

LA UE Y RESPONSABLES LIBANESES SE REUNIRÁN LA PRÓXIMA SEMANA

El documento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) llega antes de una reunión prevista entre altos responsables de la UE y libaneses en Bruselas el 15 de diciembre.

"A través de una combinación de asesoramiento, formación y posiblemente el suministro de determinados equipos, el objetivo general sería permitir que la Policía y la Gendarmería cumplan sus mandatos en las ciudades y zonas rurales de todo el país", señala el documento, que añade que la UE también podría ayudar a Líbano a asegurar mejor su frontera terrestre con Siria.

El enviado especial del presidente francés Emmanuel Macron para Líbano, Jean-Yves Le Drian, estuvo el lunes en Beirut para proponer una hoja de ruta que tiene como objetivo evaluar de forma independiente el desarme de Hezbolá, dijeron fuentes diplomáticas.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, dijo la semana pasada que Líbano deseaba que un mecanismo de supervisión del alto el fuego desempeñara un papel más firme en la verificación de las afirmaciones de Israel de que Hezbolá se está rearmando, así como de la labor del ejército libanés en el desmantelamiento de la infraestructura del grupo armado.

A la pregunta de si eso significaba que Líbano aceptaría soldados estadounidenses y franceses sobre el terreno como parte de un mecanismo de verificación, Salam respondió: "por supuesto".

Con información de Reuters