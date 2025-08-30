Con nuevas obras, el Gobierno de Formosa garantiza infraestructura moderna para el sistema sanitario provincial

La localidad de Laguna Naineck comenzó a ver los primeros avances en la construcción de su nuevo hospital, una obra largamente esperada que se ejecuta con financiamiento exclusivo del Gobierno de la provincia de Formosa. Así lo confirmó el intendente Julio Murdoch en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), donde destacó que los trabajos “ya están comenzando a esbozarse, financiados con recursos provinciales”.

En contraposición, Murdoch lamentó la paralización de 40 viviendas en la misma zona, debido a que dependían de fondos nacionales. “Se trata de una medida de desinversión adoptada por el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023”, recordó el jefe comunal.

Pese a lo que definió como una “coyuntura difícil” a nivel nacional, el intendente puso en valor el rol del sector productivo en la economía local y subrayó el acompañamiento del Estado provincial mediante distintos programas. Mencionó las ferias francas del Instituto PAIPPA y de Soberanía Alimentaria Formoseña, así como el Plan Provincial Alimentario Nutrir, que permiten a las familias paipperas comercializar su producción diversificada. “Todo ello dinamiza la actividad y fortalece la economía de nuestros productores”, remarcó.

En otro orden, se refirió a la helada registrada el martes 26 en la zona de Naineck, la cual “fue bastante fuerte”, aunque no provocó daños significativos. “Aparentemente no ha afectado demasiado a los cultivos. Además, hemos tenido buenas lluvias y humedad en el suelo, lo que abre una buena perspectiva para la siembra”, señaló.

Por otra parte, Murdoch destacó el desarrollo de las capacitaciones sobre la Boleta Única Papel (BUP), nuevo sistema de votación que se implementará en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Las jornadas están encabezadas por el vicegobernador Eber Solís, quien recientemente visitó Laguna Naineck y compartió un encuentro con militantes.

El intendente, presente en la actividad, aseguró que “el Frente de la Victoria es la garantía de mantener los derechos”, en contraste con el Gobierno nacional, al que acusó de aplicar “un ajuste brutal”. Finalmente, convocó a respaldar en las urnas a Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, a quienes consideró “los representantes que defenderán al pueblo de Formosa en el Congreso”.

La obra pública en Formosa

En el marco de la crisis económica nacional, el desfinanciamiento del Gobierno nacional, dirigido por Javier Milei, a las provincias y el recorte de la obra pública, Formosa inauguró más de 70 obras durante el 2025 con inversión propia. Desde la provincia destacan que se debe a la convicción política del gobernador Gildo Insfrán.

En dialogó con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, Daniel Malich, aseguró continúan las obras inauguradas y en construcción en el territorio provincial, a pesar de la fuerte recesión económica impuesta por el Gobierno de la Nación.

"En Formosa se contabilizaron más de 70 obras inauguradas desde el inicio del 2025 y específicamente, con una mayor celeridad en los últimos meses previos", destacó el funcionario y remarcó que además hay "otra cierta cantidad de obras en gestión" para los formoseños.