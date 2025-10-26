Misiones: Diego Hartfield, candidato a diputado por LLA opinó sobre el estado de la Ruta 14 y desató las criticas en redes

El extenista y actual candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Misiones, Diego Hartfield, fue duramente cuestionado en redes sociales tras publicar un mensaje sobre el trágico accidente ocurrido en la Ruta Nacional 14, a la altura del arroyo Yazá, donde un colectivo cayó al cauce tras colisionar con un auto.

El siniestro se produjo alrededor de las 4:30 de la madrugada en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14. Un colectivo de la empresa Sol del Norte colisionó con un Ford Focus que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del impacto, el ómnibus cayó al arroyo Yazá, dejando un saldo de al menos nueve personas fallecidas y 29 heridas. La ruta permanece parcialmente habilitada, con un solo carril operativo mientras continúan las tareas de rescate y peritaje.

En su publicación, Hartfield publicó: “Tremendo lo de este accidente, una y otra vez en el mismo lugar. Paso mucho por ahí donde la señalización es malísima. Han inventado hasta que existen fantasmas en ese puente que debería estar mucho mejor señalizado. Un profundo pesar a todas las víctimas y sus familiares”.

El comentario generó una ola de críticas entre los usuarios de las redes sociales, quienes le recordaron que la Ruta Nacional 14 es de jurisdicción federal, por lo que el mantenimiento y la señalización dependen directamente del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, espacio político al que Hartfield pertenece y representa como candidato en las actuales elecciones legislativas.

Diversos usuarios de internet calificaron su publicación como una muestra de “insensibilidad y contradicción”, señalando que el dirigente “culpa al mismo Estado al que pertenece”. Otros cuestionaron la falta de empatía ante la tragedia y el intento de deslindar responsabilidades sobre el estado de las rutas nacionales.

El siniestro, que conmociona a toda la provincia, reavivó los reclamos por el deterioro y la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, especialmente en los tramos más transitados como la RN14 y la RN12, donde vecinos y conductores vienen advirtiendo desde hace más de un año sobre la necesidad urgente de obras y mejoras en la infraestructura vial.

Quién es Diego Hartfield y cuál es su carrera política

La provincia de Misiones, gobernada actualmente por Hugo Passalacqua, atraviesa una nueva etapa política marcada por la continuidad del Frente Renovador de la Concordia, el espacio liderado por Carlos Rovira que mantiene el control del poder provincial desde hace más de un cuarto de siglo. En este contexto, los misioneros deberán elegir 20 bancas de la Cámara de Representantes, en una elección signada por el desbande opositor y las dificultades para articular una alternativa sólida al oficialismo.

Entre las fuerzas que intentan ganar terreno aparece La Libertad Avanza, que definió sus listas sobre el cierre del plazo establecido. La conducción provincial del espacio, encabezada por Adrián Núñez, había anticipado que la nómina incluiría candidatos ajenos a las estructuras políticas tradicionales, con representación territorial en distintos puntos de la provincia, en línea con las directivas de la conducción nacional.

El armado libertario en Misiones contó con la supervisión directa de Karina Milei y, principalmente, de Eduardo “Lule” Menem, responsables de la expansión del partido a nivel federal. Según confirmaron fuentes del espacio, el elegido por ambos para integrar la lista será el tercer candidato, en una boleta encabezada por el extenista Diego Hartfield, quien llegó a ocupar el puesto 73 del ranking ATP antes de dedicarse a la actividad financiera.

Hoy broker, corredor de bolsa y especialista en mercado de capitales, Hartfield es la cara visible de la boleta libertaria, acompañado por Samantha Stekler, actual titular del PAMI en la provincia. Ambos buscarán representar a Javier Milei en una elección donde el oficialismo misionero intentará reafirmar su hegemonía y la oposición, aún fragmentada, procura encontrar un espacio competitivo.