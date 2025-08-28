Rusia desmiente un artículo que afirma que sus drones sobrevuelan rutas de armamento de EEUU en Alemania

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa junto a un dron de vigilancia ruso capturado y expuesto, en el ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad portuaria de Odesa, Ucrania

El Kremlin desestimó el jueves un artículo de The New York Times según el cual Rusia o sus representantes estaban volando drones de vigilancia sobre rutas que Estados Unidos y sus aliados utilizan para transportar suministros militares a través del este de Alemania.

El NYT citó a representantes estadounidenses y de otros países occidentales.

Preguntado por los periodistas sobre el artículo, el portavoz ruso, Dmitri Peskov, dijo que el Kremlin no había tenido tiempo de leer el artículo con detenimiento.

"Pero es difícil de imaginar, porque entonces los alemanes lo habrían visto claramente y difícilmente se habrían callado. Así que, por supuesto, todo esto parece más bien otra falsedad periodística", dijo.

La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios.

