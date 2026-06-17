Rusia impondrá restricciones de vuelo a aeronaves ligeras y a drones en Moscú y regiones colindantes

La gente cruza la calle con el perfil urbano de la ciudad de fondo durante una nevada en Moscú.

Rusia está imponiendo restricciones a los ‌vuelos de ‌aeronaves privadas ligeras y drones en Moscú y las regiones circundantes, estableciendo un requisito de altitud mínima, según ​informó el ⁠miércoles la autoridad ‌aeronáutica Rosaviatsiya.

En los ⁠últimos meses, Rusia ⁠ha estado repeliendo con regularidad ataques con drones ucranianos, ⁠dirigidos especialmente a ​zonas cercanas a ‌Moscú.

En virtud ‌de estas medidas, las ⁠aeronaves ligeras y ultraligeras, así como los drones, deberán volar ​a ‌una altitud no inferior a 5.200 metros (17.000 pies), lo que está fuera del alcance ⁠de la mayoría de este tipo de aeronaves.

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Las restricciones se aplicarán en Moscú y en la región de Moscú, y ‌en menor medida en las regiones de Riazán, Tula, Kaluga, Tver, Yaroslavl y Vladímir.

Entrarán en vigor ‌el 20 de junio. Los vuelos regulares de pasajeros ‌y ⁠chárter seguirán operando con normalidad.

(Reportaje de ​Maxim Rodionov. Edición de Tomasz Janowski. Editado en español por Natalia Ramos)