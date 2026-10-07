El Gobierno de La Rioja refuerza su infraestructura hídrica para ampliar el acceso al agua en el interior provincial

El Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Agua y Energía, avanza en la construcción de un nuevo acueducto para mejorar el abastecimiento de agua en Ambil, departamento General Ocampo. La obra busca ampliar la disponibilidad del recurso y sumar una fuente de abastecimiento para las familias de la localidad.

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La intervención se definió durante una reunión de trabajo encabezada por el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, y el intendente de General Ocampo, Jorge Salomón, junto a vecinos y equipos técnicos de ambos organismos. Las acciones forman parte de las políticas impulsadas por el gobernador Ricardo Quintela para garantizar el acceso al agua en las comunidades del interior provincial.

Actualmente, Ambil se abastece principalmente mediante perforaciones. Con la puesta en funcionamiento del nuevo acueducto, se busca incorporar una fuente permanente de agua dulce y reducir la dependencia de los sistemas de extracción existentes.

Una nueva infraestructura para mejorar el abastecimiento

Desde la Secretaría de Agua se trabaja en la construcción del acueducto que conectará Aguadita de Ambil con la localidad. La intervención permitirá incrementar el caudal de agua dulce disponible y fortalecer la infraestructura destinada al abastecimiento de las viviendas.

Durante el encuentro también se analizó la situación de una perforación ubicada dentro de un predio privado. El sistema fue construido hace aproximadamente 25 años para abastecer de agua al riego, pero las dificultades para ingresar al lugar complican las tareas de operación y mantenimiento.

Ante esta situación, se acordó construir infraestructura asociada a la perforación fuera de los límites del terreno privado. La medida permitirá facilitar el ingreso de los equipos técnicos y mejorar las condiciones de funcionamiento y conservación del sistema.

También habrá mejoras para el riego de la plaza

La comunidad de Ambil planteó además la necesidad de instalar un sistema de riego en la plaza principal. Para concretar esta intervención, el Ministerio de Agua y Energía aportará los materiales, mientras que los vecinos estarán a cargo de la ejecución de los trabajos.

El nuevo sistema permitirá contar con una infraestructura específica para mantener el espacio verde y, al mismo tiempo, preservar el agua destinada al consumo humano. De esta manera, la iniciativa busca favorecer un uso más eficiente del recurso.

El Ministerio continuará con el acompañamiento de las intervenciones acordadas con el Municipio de General Ocampo y la comunidad, con el objetivo de mejorar el abastecimiento y las condiciones de acceso al agua para las familias de Ambil.