Obra pública: La Rioja apuesta a obras clave para el abastecimiento de agua en el territorio

El Gobierno de La Rioja lleva adelante un operativo de mantenimiento y puesta a punto de las perforaciones que abastecen de agua a distintas comunidades del interior provincial. En las últimas horas, los trabajos se concentraron en Villa Unión y Villa Castelli, con intervenciones destinadas a sostener la continuidad del servicio.

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Las tareas de mantenimiento, organizadas por el Ministerio de Agua y Energía, se llevaron a cabo de manera preventiva ante la proximidad de los meses de mayor consumo, con el objetivo de optimizar los sistemas de captación y distribución en la provincia. Desde el Ministerio destacaron que estas intervenciones forman parte de una política pública destinada a asegurar el acceso al agua como un derecho fundamental para toda la población.

En ese marco, personal de la Dirección de Mantenimiento ejecutó trabajos en la localidad de Villa Castelli, enfocados en la perforación conocida como Bella Vista. Allí se procedió al reemplazo integral de la electrobomba sumergible para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Recuperación de la perforación Bella Vista

Los trabajos en la zona incluyeron la reparación integral de los caños de impulsión y un exhaustivo mantenimiento preventivo del tablero eléctrico, con el propósito de optimizar los estándares de seguridad operativa. Dichas labores resultaron fundamentales para recuperar la capacidad técnica de la perforación, y así estabilizar así el esquema de captación hídrica que abastece de manera directa a la población local.

Posteriormente, el operativo técnico se trasladó hacia la localidad de Villa Unión, donde las cuadrillas concentraron sus tareas sobre la perforación San Eugenio. En este punto, el equipo concretó el reemplazo total de la electrobomba sumergible por un componente de mayor eficiencia, una puesta a punto que genera un impacto positivo inmediato en el caudal y la presión del suministro para los vecinos del distrito Banda Florida.

La relevancia de esta maniobra radica en que, hasta la fecha, el distrito Banda Florida dependía de un esquema de abastecimiento provisorio mediante un bypass conectado desde Alto del Pajarito. Con la rehabilitación plena de la perforación San Eugenio, se elimina la sobrecarga en las redes secundarias, lo que devolverá la autonomía operativa al sistema y garantizará un servicio regular y continuo.

Desde el Ministerio de Agua y Energía ratificaron que este tipo de intervenciones preventivas continuará con la ejecución de forma coordinada en distintos departamentos de la provincia. El plan de acción integral contempla el monitoreo constante de perforaciones y redes de distribución para anticiparse al incremento de la demanda durante la temporada estival y asegurar el derecho básico al agua.