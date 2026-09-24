Con obra pública, La Rioja extiende la red de agua potable en el interior provincial

El Gobierno de La Rioja avanza con la ampliación de la red de agua potable en el barrio El Nevado, de Chilecito, una obra que permitirá que 60 familias accedan a conexiones domiciliarias y cuenten con el servicio directamente en sus hogares.

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El proyecto ejecutado por el Ministerio de Agua y Energía y el Municipio de Chilecito contempla la extensión de 500 metros de la red principal y la ejecución de 60 conexiones domiciliarias.

Actualmente, la intervención se encuentra en su etapa final y la cañería principal ya fue instalada y los equipos avanzan con las conexiones que permitirán completar la llegada del servicio a cada vivienda.

Una obra en la etapa final

La obra responde a una demanda sostenida durante años por las familias del sector y se enmarca en la política provincial de ampliación de la cobertura de los servicios básicos. Para llevar adelante los trabajos, la provincia aportó los materiales y la mano de obra, mientras que el municipio dispuso los elementos necesarios para realizar las conexiones domiciliarias y la maquinaria requerida.

La intervención se desarrolla mediante un esquema de trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio, con el objetivo de utilizar los recursos disponibles para avanzar con la extensión de los servicios de infraestructura.

Una vez finalizada la obra, 60 hogares del barrio El Nevado contarán con una conexión domiciliaria de agua potable, lo que permitirá incorporar el servicio a las viviendas beneficiarias y mejorar las condiciones de acceso al agua en el sector.

Obras de energía

La Rioja avanza en el fortalecimiento de su red energética mediante un trabajo conjunto entre la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELAR) y Energía Riojana S.A. (ERSA), entidades que adquirieron un nuevo transformador de alta tensión de 60 MVA. Esta inversión resulta clave al concretarse en un contexto complejo, caracterizado por el aumento de los costos del servicio, la quita de subsidios y la reducción de convenios y financiamiento por parte del Gobierno nacional, lo que reafirma la importancia del esfuerzo provincial para sostener las obras locales.

El nuevo equipamiento estratégico se instalará en la Estación Transformadora La Rioja Norte para reforzar el sistema provincial y garantizar un suministro más estable y eficiente. A su vez, el equipo de 30 MVA que será reemplazado se trasladará a la Estación Transformadora La Rioja Este. La operatividad coordinada de ambos transformadores permitirá duplicar la capacidad de respuesta, optimizar la prestación del servicio y ampliar la cobertura a una mayor cantidad de usuarios en la capital riojana y sus áreas aledañas.