Con obras provinciales, La Rioja garantiza agua potable y abastece el servicio a familias rurales

En línea con las políticas de sostener y mejorar el acceso al agua potable, el Gobierno de La Rioja concretó una nueva intervención sobre la infraestructura hídrica del paraje San Lorenzo, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 5. El trabajo constó en reemplazar la bomba sumergible y la cañería del sistema. La maniobra permitió recuperar el normal abastecimiento de agua para las familias de la zona y la escuela rural.

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Desde la Secretaría de Agua sostuvieron que las obras se enmarcan en un plan integral de mantenimiento que el Gobierno provincial despliega en todo el territorio. El objetivo central de estas acciones es atender las demandas comunitarias y optimizar la prestación de los servicios básicos, con especial foco en aquellos parajes y localidades donde el suministro depende de sistemas de bombeo y distribución específicos.

Temperaturas extremas y consumo responsable

De cara a la próxima temporada de calor, desde Aguas Riojanas advirtieron que se prevé un verano sumamente caluroso potenciado por el fenómeno de El Niño, con registros térmicos que podrían ubicarse entre 4 y 5 grados por encima de lo habitual. Ante este panorama, se anticipa una fuerte demanda impulsada por el llenado de piletas y el riego estacional.

Frente a esta situación, la empresa hizo un llamado enfático al uso racional y cuidado del agua. Las últimas perforaciones ejecutadas para captar el recurso debieron alcanzar los 350 metros de profundidad para extraer reservas de agua fósil acumuladas durante siglos. La prioridad absoluta de la infraestructura estatal será el abastecimiento público, exigiendo a su vez que los nuevos emprendimientos privados desarrollen sus propias obras hídricas.

Congelamiento de tarifas en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela extendió por otros 60 días el congelamiento de las tarifas de cuatro servicios esenciales: agua, transporte urbano de pasajeros, energía eléctrica, saneamiento y conectividad. La medida rige desde el 1 de septiembre y se mantendrá hasta el 31 de octubre de 2026, con el objetivo de evitar nuevos aumentos sobre los gastos cotidianos de las familias riojanas.

La medida da continuidad a lo establecido en el Decreto Provincial N.º 617/26 y se enmarca en la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico-financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios públicos, prorrogada por la Legislatura provincial mediante la Ley N.º 10.843.

El decreto también instruye a los organismos y empresas prestadoras a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y calidad de los servicios alcanzados.