Mientras Nación quitó los subsidios a los servicios, La Rioja congelará la tarifa de agua en todo el territorio provincial

El Gobierno de La Rioja ratificó que el servicio mantendrá sus precios congelados durante los próximos dos meses en todo el territorio provincial. La medida anunciada a través de la empresa estatal Aguas Riojanas busca amortiguar el impacto económico tras la quita de subsidios nacionales a la energía, un factor crítico para la operatividad del sistema hídrico riojano.

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El gerente general de la compañía, Roberto Valle, remarcó que la decisión responde a una directiva directa del Ejecutivo provincial para cuidar el bolsillo de las familias frente al escenario inflacionario. Asimismo, aclaró que aquellos casos particulares en los que se registren subas por variaciones en el consumo domiciliario podrán ser revisados y refacturados mediante notas de crédito.

La dependencia energética es uno de los mayores desafíos para la distribución del recurso en la provincia, ya que la empresa opera 125 perforaciones hídricas que requieren un elevado consumo eléctrico. Pese a este contexto, el Estado provincial absorberá los costos para evitar trasladarlos a las boletas de los usuarios.

Temperaturas extremas y consumo responsable

De cara a la próxima temporada de calor, desde Aguas Riojanas advirtieron que se prevé un verano sumamente caluroso potenciado por el fenómeno de El Niño, con registros térmicos que podrían ubicarse entre 4 y 5 grados por encima de lo habitual. Ante este panorama, se anticipa una fuerte demanda impulsada por el llenado de piletas y el riego estacional.

Frente a esta situación, Valle hizo un llamado enfático al uso racional y cuidado del agua. Según detalló el funcionario, las últimas perforaciones ejecutadas para captar el recurso debieron alcanzar los 350 metros de profundidad para extraer reservas de agua fósil acumuladas durante siglos. Por este motivo, la prioridad absoluta de la infraestructura estatal será el abastecimiento público, exigiendo a su vez que los nuevos emprendimientos privados desarrollen sus propias obras hídricas.

El anuncio de Quintela para la riojanos

Durante el mes de agosto, el Gobierno provincial anunció la prórroga hasta el 31 de octubre de los valores de la energía eléctrica, el agua y saneamiento, el transporte urbano y la conectividad. La medida incluyó además la continuidad de la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de viviendas sociales, las cuales no sufrirán incrementos durante el período establecido.

Las medidas dispuestas por el Decreto N.º 617/26 tienen como objetivo preservar el acceso de las familias riojanas a los servicios esenciales y mitigar el impacto de la actual situación económica sobre los hogares ante la crisis desatada por el gobierno nacional de Javier Milei.

La decisión, que comenzó a regir este 1 de septiembre, mantiene los cuadros tarifarios y precios vigentes al 30 de abril de este año. Asimismo, continúa vigente la reducción extraordinaria del 20% en el valor de las cuotas que abonan las y los adjudicatarios de viviendas sociales de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, cuyos valores no podrán incrementarse durante el período de la prórroga.