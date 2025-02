Quintela repudió el ataque de Milei contra Kicillof: "Es un ataque directo a la democracia"

Durante la mañana de este viernes, el presidente Javier Milei salió a utilizar políticamente el caso Kim Gómez para pedir la renuncia al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y amenazar con intervenir la provincia a través de sus redes sociales. En este marco, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se pronunció al respecto y respaldó a su par bonaerense.

A través de su cuenta personal de X (ex Twitter), el mandatario riojano publicó: "Exigir la renuncia de un gobernador electo por el voto popular es un ataque directo a la democracia. No vamos a permitir este atropello por parte del gobierno nacional". Y además historizó: "Argentina es un país federal, no una empresa con gerentes a dedo. Lo que hace Milei hoy con Axel Kicillof evidencia un profundo desconocimiento del federalismo y una negativa absoluta a escuchar".

"En lugar de atender los reclamos legítimos de la provincia de Buenos Aires y cumplir con la transferencia de fondos adeudados, elige la confrontación y el ataque político. Nuestro país necesita diálogo, respeto y federalismo, no agresiones a sus instituciones. No hay lugar para imposiciones ni amenazas: Argentina se gobierna con gestión, no con provocaciones", concluyó el mandatario riojano.

El peronismo respaldó a Kicillof frente al ataque de Milei

Dirigentes de todo el arco político repudiaron la utilización que hizo el presidente Javier Milei del caso de Kim Gómez y cuestionaron su pedido de renuncia al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como así también su amenaza de intervenir el distrito.



El mensaje del Presidente fue calificado como "inconstitucional" y "gravísimo" y como parte de una "agresión" que afecta también la investidura de "todos los gobernadores y las provincias". La amenaza del primer mandatario ocurre solo a dos semanas de que estallara el escándalo de la estafa con la cripto Libra.

El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista, liderado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, repudió la "gravísima e insólita amenaza de intervención".



"En su absoluta falta de respeto por la democracia y su estado de desesperación frente a los escándalos de público y notorio, intenta un golpe institucional contra la Provincia y su Gobernador", subrayaron en su cuenta de X, donde compartieron además el comunicado que más temprano había emitido el PJ Bonarense. La exmandataria también hizo lo propio en su cuenta, sin sumar comentarios. Por su parte, la CGT se solidarizó con Kicillof y condenó el "ataque a la institucionalidad democrática".

El interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria rechazó lo que calificó como una "nueva embestida" del Gobierno. "Queda claro que Milei elige un camino cada vez más autoritario, quiere gobernar por decreto, y busca la anuencia de jueces adictos y legisladores comprados", repudiaron.

"Esta agresión no es solamente contra el gobernador Kicillof. Es contra todos los gobernadores y provincias. Es una proclama anti federal, con pedidos de renuncia y amenazas de intervención. Espero que -más allá del signo político- todos los gobernadores se den cuenta", indicó por su parte el titular del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, en su cuenta de X.