Quintela inauguró un nuevo espacio destinado al cuidado integral de la comunidad: "Esto también es federalismo"

Este miércoles por la tarde, el gobernador Ricardo Quintela inauguró la Casa de Famatina en La Rioja, un espacio creado para brindar alojamiento a los habitantes del departamento que necesitan quedarse en la ciudad Capital por motivos de salud, estudios o para acompañar a familiares que se encuentran internados o en tratamiento.

Tras la inauguración, el gobernador sostuvo que "esta casa tiene que servir para que el famatinense sepa que esta es su casa, que se sienta como si estuviera en Famatina y que sienta que hay gente de Famatina que lo recibe, lo escucha, lo orienta y también que le hace gestiones cuando ellos no están presentes acá".

En este contexto, el mandatario remarcó el difícil momento que viven las familias de la Argentina y de La Rioja en particular debido a la ausencia de políticas sociales por parte del Gobierno nacional. "Tenemos que defendernos ante un ataque perverso que le pasa a nuestra Provincia y al resto de las provincias argentinas. De un Estado que se ausentó, que no quiere participar ni intervenir donde existen problemas. Pero lo cierto es que el rol de un intendente, de un gobernador y de un presidente es resolver los problemas de la sociedad, por eso la gente los elige", afirmó.

Por su parte, la diputada nacional y candidata, Gabriela Pedrali, destacó que esta casa social se encuentra ubicada en un lugar cercano al Hospital Vera Barros, a la vez que resaltó la empatía del Gobierno provincial y cuestionó a la Nación. "Es muy difícil trabajar con el dolor, con la tristeza, sobre todo en estos tiempos donde tenemos un Gobierno Nacional tan poco empático, que no solamente no tiene empatía con quienes más lo están necesitando hoy sino que básicamente está dedicado a asfixiar a todos los argentinos y argentinas", señaló durante el acto.

La legisladora nacional dijo que la Casa de Famatina en La Rioja "va a ser una casa de todos y ojalá que subsista en el tiempo". "Cuenten con nosotros también para acompañar a esta casa para que siga creciendo y para que los vecinos y vecinas de Famatina tengan un lugarcito también en esta querida ciudad de La Rioja", agregó.

La recorrida de Pedrali con Quintela

En el marco de esta gira, Pedrali encabezó la inauguración del primer Espacio Comunitario Laboral, parte de la dimensión socio comunitaria del Plan Angelelli, concebido como herramienta de desarrollo integral para las familias riojanas. El espacio funcionará en el Salón de Usos Múltiples del barrio 400 Viviendas y se encuentra totalmente equipado para el rubro gastronomía, con cocina eléctrica, horno para pizza, máquina amasadora, kits de utensilios y demás electrodomésticos necesarios para cocina y panadería.

Respecto al nuevo Espacio Comunitario Laboral, Pedrali enfatizó que “este proyecto forma parte de la dimensión socio comunitaria y fue trabajado y planificado junto al Municipio, interpretando las demandas y necesidades puntuales de la comunidad. Buscamos que emprendedores y emprendedoras de la zona tengan herramientas para seguir produciendo, para que nadie pierda clientes ni deje de generar ingresos porque se le rompe un horno o no tiene dónde cocinar".

El nuevo Espacio Comunitario Laboral se suma a otras iniciativas desplegadas en distintos departamentos de La Rioja, reforzando que el Plan Angelelli no es solo un plan habitacional, sino una herramienta de desarrollo integral que fortalece la vida comunitaria y la economía local.