Quintela encabezó la primera reunión del Consejo Provincial de Seguridad: "Fortalecer con una mirada integral"

Luego de haber firmado su creación con el objetivo de mejorar la infraestructura provincial, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la primera reunión del Consejo Provincial de Seguridad en La Rioja. Este organismo mantendrá reuniones con el fin de facilitar un diagnóstico participativo de las problemáticas de seguridad, promover políticas intersectoriales y fortalecer la proximidad entre las instituciones y la comunidad.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario riojano publicó: "Hoy realizamos la 1° Reunión del Consejo Provincial de Seguridad, un espacio fundamental que nos permitirá analizar la realidad de cada territorio, diseñar estrategias de prevención y fortalecer la convivencia ciudadana con una mirada integral. Este Consejo articula el trabajo del gobierno provincial, los municipios y la comunidad, garantizando que las políticas de seguridad respondan a las necesidades concretas de nuestra gente".

"Con el compromiso de cuidar a cada riojana y riojano, seguimos consolidando un sistema de seguridad pública que promueve la participación ciudadana, la prevención del delito y la construcción de entornos más justos y seguros en toda la provincia", concluyó el mensaje del Gobernador.

La creación del organismo

Cabe destacar que el espacio buscará consolidar una gestión asociada en el territorio, articulando estrategias integrales entre el nivel provincial y local. Los municipios, como primer nivel de contacto con la comunidad, tendrán un rol central en la detección de problemáticas, el diseño de políticas preventivas y la promoción de la participación vecinal.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario riojano subrayó en su momento: "Hoy firmé el decreto para la creación del Consejo Provincial de Seguridad, un órgano que permitirá consolidar una gestión asociada en el territorio, articulando estrategias entre el provincia y municipios que tendrán un rol central en la detección de problemáticas".

"Trabajamos en políticas públicas que sean más cercanas a la realidad de cada comunidad porque nadie conoce mejor un territorio que quienes lo habitan y lo gestionan todos los días", concluyó Quintela en su publicación de X (ex Twitter).

En este sentido, cabe resaltar que el Consejo Provincial de Seguridad es un órgano permanente, consultivo y propositivo que facilitará la articulación para generar políticas preventivas adaptadas a los territorios y que participarán del mismo intendentes, representantes municipales, el titular del Ministerio de Seguridad, organismos públicos y privados, especialistas y actores comunitarios, con el objetivo de trabajar en diagnósticos y estrategias focales para abordar los desafíos de seguridad, aprovechando el conocimiento local de los municipios.