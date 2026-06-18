Respuesta al ébola ha recibido menos del 10% de fondos prometidos, dice CDC de África

Pacientes declarados curados de la enfermedad del virus del Ébola en el Hospital General de Referencia de Rwambara en Bunia.

​El principal organismo sanitario de África dijo el jueves que ‌se han ‌recibido menos del 10% de los fondos comprometidos para apoyar la lucha contra el ébola en el Congo y Uganda.

Los donantes han prometido 910 millones ​de dólares, ⁠incluidos 80 millones de ‌dólares de los Estados ⁠miembros de la Unión ⁠Africana, según los últimos datos de los Centros Africanos para el ⁠Control y la Prevención ​de Enfermedades (CDC de África).

Wessam ‌Mankoula, responsable de ‌los CDC de África, dijo ⁠en una rueda de prensa que se habían desembolsado menos de 90 millones de ​dólares para ‌los países afectados.

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"Algunas de esas promesas de donación se han recibido recientemente, hace dos días, tras las ⁠conversaciones mantenidas con diferentes países, tanto del continente como de fuera de él", explicó Mankoula.

"Seguiremos haciendo un seguimiento con los distintos Estados miembros y socios para garantizar ‌que cumplan su compromiso de convertir esos ofrecimientos en fondos reales", añadió.

Los datos del CDC de África revelaron que los casos de ‌ébola, tanto en el Congo como en Uganda, ascendieron a algo ‌menos de ⁠900.

Con información de Reuters