Reino Unido nombará un nuevo arzobispo, por primera vez con mujeres entre los aspirantes

FOTO DE ARCHIVO: Catedral de Canterbury, Reino Unido

oct (Reuters) -Reino Unido nombrará el viernes un nuevo Arzobispo de Canterbury para dirigir la Iglesia de Inglaterra, que agrupa a 85 millones de anglicanos en todo el mundo, y por primera vez la centenaria institución podría ser dirigida por una mujer.

Las reformas llevadas a cabo bajo el mandato del anterior líder, Justin Welby, que dimitió el año pasado por un escándalo de encubrimiento de abusos a menores, allanaron hace una década el camino para la consagración de mujeres como obispos, un cambio que ahora hace posible que una mujer ocupe el cargo de obispo de mayor rango en la Iglesia oficial de Inglaterra.

"Sería increíblemente emocionante que el nuevo arzobispo fuera una mujer. Sería la primera vez en una historia que se remonta al año 597 d. C. (...) Sería trascendental", dijo a la BBC David Monteith, deán de Canterbury.

Como decano, colocará al nuevo arzobispo en su sede de autoridad durante un servicio formal en los próximos meses.

ENTRE LOS CANDIDATOS FIGURAN TRES MUJERES OBISPAS

La obispa Rachel Treweek, la primera obispa diocesana de la Iglesia de Inglaterra, la obispa de origen iraní Guli Francis-Dehqani, que llegó a Reino Unido como refugiada con sus padres tras la Revolución Islámica de 1979, y la obispa Sarah Mullally, de la diócesis de Londres, encabezan las listas de las casas de apuestas para convertirse en el 106º Arzobispo de Canterbury.

Otro favorito es el obispo Martyn Snow, que renunció a dirigir el proceso de la Iglesia de Inglaterra para bendecir a las parejas del mismo sexo, alegando que no podía unir a la Iglesia, mientras que los medios de comunicación también han mencionado a Pete Wilcox, obispo de Sheffield.

El nombramiento de una mujer para el arzobispado supondría un momento decisivo para los cristianos de todas las confesiones y continentes y con toda seguridad ahondaría las divisiones teológicas sobre el enfoque de las parejas del mismo sexo y el papel de la mujer en la Iglesia.

El papel global del arzobispo, formado por la expansión del cristianismo en las antiguas colonias del Imperio Británico, ha complicado los esfuerzos por unificar la Iglesia en los tiempos modernos.

Los anteriores líderes han caminado en la cuerda floja entre las iglesias conservadoras de los países africanos, donde la homosexualidad está prohibida en algunos lugares, y las voces más liberales de Occidente.

La conservadora Global Anglican Future Conference, que dice representar a la mayoría de los anglicanos de todo el mundo y que había rechazado el enfoque de Welby sobre la homosexualidad, cree que solo los hombres deben ser consagrados obispos.

En el otro bando, el grupo de campaña británico Women and the Church (Mujeres y la Iglesia) afirmó que aún queda camino por recorrer, publicando una lista, en vísperas del nombramiento del arzobispo, de iglesias de Inglaterra que, según afirma, limitan el papel de la mujer en el ministerio.

Con información de Reuters