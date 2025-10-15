Starmer dice que publicará las declaraciones de testigos clave en el caso del espionaje chino

FOTO DE ARCHIVO: Christopher Berry, de 32 años, acusado de espiar para China, llega al Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, Reino Unido

oct (Reuters) -El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió el miércoles hacer públicas las pruebas facilitadas a los fiscales por un alto responsable, tratando de distanciar a los ministros del fracaso de un caso de espionaje chino que ha provocado semanas de críticas.

El mes pasado, en un movimiento inesperado, la Fiscalía de la Corona Británica (CPS, por sus siglas en inglés) retiró los cargos contra dos hombres que habían negado haber pasado información políticamente sensible a un agente de inteligencia chino.

La Fiscalía dijo que la decisión se tomó porque, tras meses de intentos, el Gobierno no había aportado las pruebas adicionales que necesitaba para aclarar que China constituía una amenaza para la seguridad nacional de Reino Unido.

Starmer dijo que la culpa era del anterior Gobierno conservador, que estaba en el poder cuando se acusó a los hombres y que solo había descrito a Pekín como un "desafío que marca una época".

El fracaso del juicio ha llevado a los partidos de la oposición a acusar al Gobierno de haber sido responsable por no querer poner en peligro los lazos con China.

Para zanjar la cuestión, Starmer dijo el miércoles que publicaría íntegras las declaraciones de los testigos facilitadas a la Fiscalía por el viceconsejero de Seguridad Nacional británico, que, según él, se habían hecho sin la participación de ministros o asesores políticos.

"El caso no siguió adelante porque la política del anterior Gobierno no cumplió los requisitos necesarios, en resumidas cuentas", dijo Starmer ante el Parlamento.

"Lejos de eludir he dicho que revelaré las declaraciones completas de los testigos (...) y la alegación de que de alguna manera fueron cambiadas, que la primera declaración, las segundas declaraciones son diferentes, es total y absolutamente infundada".

Sin embargo, Kemi Badenoch, líder del principal partido conservador de la oposición, acusó a Starmer de culpar a los responsables, a los medios de comunicación y a la Administración anterior de una decisión que su Gobierno había tomado.

"Un caso grave que afecta a la seguridad nacional se ha venido abajo porque este Gobierno es demasiado débil para plantar cara a China", dijo.

(Información adicional de Muvija M y Sam Tabahriti; redacción de Michael Holden; edición de Kate Holton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)