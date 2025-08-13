La policía británica podrá revelar la etnia de los sospechosos para frenar la desinformación

FOTO DE ARCHIVO. Agentes de policía montan guardia en Canary Wharf, Londres, Reino Unido

La policía británica ha sido informada de que puede revelar datos sobre el origen étnico y la nacionalidad de un sospechoso en casos delicados y de gran repercusión para evitar que se difunda información falsa en las redes sociales.

El año pasado, Reino Unido se vio sacudida por varios días de disturbios tras el asesinato de tres niñas en Southport, después de que se difundiera en Internet la información errónea de que el adolescente sospechoso era un migrante islamista.

El asunto ha seguido siendo muy polémico desde entonces, y el partido populista Reform UK, que lidera las encuestas de opinión, acusó la semana pasada a la policía de encubrir la situación migratoria de los sospechosos implicados en la presunta violación de una niña de 12 años en el centro de Inglaterra.

El incidente había provocado protestas contra la migración después de que el líder reformista del consejo local dijera que los sospechosos eran solicitantes de asilo, mientras que la policía dijo que no podía dar esa información debido a las directrices existentes que limitaban los detalles que podían difundirse para garantizar que las personas recibieran un juicio justo.

Según las nuevas directrices del Consejo Nacional de Jefes de Policía y el Colegio de Policía, ahora se animará a las fuerzas policiales a revelar detalles "para reducir el riesgo para la seguridad pública" y cuando se esté difundiendo información errónea.

"Tenemos que asegurarnos de que nuestros procedimientos son adecuados en una época de especulación en las redes sociales y en la que la información puede circular con increíble rapidez a través de una amplia gama de canales", dijo Sam de Reya, subjefa de policía.

"La desinformación y los relatos erróneos pueden arraigar en el vacío. Para nosotros es un buen trabajo policial llenar ese vacío con hechos sobre cuestiones de interés público general", añadió.

Un portavoz del Home Office (Ministerio del Interior de Reino Unido) dijo que apoyaban el cambio y que autorizarían la divulgación de cualquier información relevante sobre migración en futuros casos en los que fuera apropiado.

Con información de Reuters