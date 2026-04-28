Quintela impulsa la agenda ambiental en La Rioja y fortalece vínculos con el Pacto Global de la ONU: los detalles

En el Mes de la Responsabilidad Social, y conciencia ambiental, el gobernador Ricardo Quintela recibió a representantes de la Organización Pacto Global de Naciones Unidad en Argentina para debatir sobre el presente ambiente del país y de La Rioja. En el encuentro, también reflexionaron sobre la responsabilidad ciudadana y empresarial, con el acompañamiento del estado provincial como garante ambiental.

"Recibimos a Flavio Fuentes, Director Ejecutivo del Pacto Global de Naciones Unidas en Argentina, en el marco del Mes de la Responsabilidad Social. Una visita que nos permitió poner en valor el trabajo de nuestras empresas y organizaciones, y ratificar una articulación que nuestra provincia sostiene desde hace años", exclamó el mandatario de La Rioja.

"Fuimos una de las primeras provincias en impulsar esta agenda, promoviendo un desarrollo productivo con compromiso social y ambiental. En ese camino, cada vez más empresas riojanas se suman a una mirada que entiende que la sostenibilidad también fortalece la competitividad", resaltó Quintela quién destacó la perspectiva ambiental en todos los ámbitos productivos. "Además, dialogamos sobre los desafíos de sectores estratégicos como la minería, donde es fundamental avanzar con responsabilidad, garantizando el cuidado del ambiente y construyendo consenso social desde el inicio", sentenció el mandatario provincial.

El Pacto Global Red Argentina es una organización que posee como iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del país y del mundo. Con más de 900 participantes y presencia en 23 provincias, el objetivo es movilizar al sector empresarial a comprometerse con 10 principios universales de las Naciones Unidas y, en consecuencia, embarcarse en el propósito de contribuir a dar solución a los más grandes desafíos del planeta y la humanidad de aquí al 2030.

Por qué se conmemora

El 23 de abril se celebra en Argentina el Día Nacional de la Responsabilidad Social, una fecha instituida por la Ley 27.301 en 2016. La conmemoración recuerda la adhesión del país, el 23 de abril de 2004, a los principios del Pacto Global de Naciones Unidas, la mayor iniciativa internacional en materia de sostenibilidad corporativa.

La jornada tiene como objetivo promover el compromiso ético y la toma de conciencia sobre el impacto social, ambiental y económico tanto de las organizaciones como de la ciudadanía en general. En esa línea, impulsa la adopción de prácticas responsables dentro del sector empresario y la sociedad civil, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además de su valor simbólico, la fecha funciona como una invitación a fortalecer la transparencia, la ética y la responsabilidad en todos los ámbitos, con el fin de avanzar hacia un modelo de desarrollo humano sostenible.