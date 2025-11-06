Marinucci recorrió Italbus y resaltó el impulso de la industria nacional en el transporte bonaerense

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, visitó las instalaciones de Italbus S.A. en Avellaneda, una de las principales empresas nacionales dedicadas a la fabricación de carrocerías urbanas, interurbanas y minibuses. Durante la recorrida, el funcionario subrayó la importancia de fortalecer la industria argentina vinculada al transporte público y de acompañar el esfuerzo de las compañías que apuestan por la producción local.

Acompañado por el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; el director de Políticas de Transporte Sostenible, Raúl Díaz; y la diputada nacional Mónica Litza, Marinucci fue recibido por el director de Italbus, Miguel Niro. Juntos mantuvieron una breve reunión antes de recorrer los distintos sectores de la planta, que cuenta con tecnología de última generación y emplea a más de 330 trabajadores.

“Es una alegría estar acá, recorriendo una empresa tan pujante, que cuenta con 330 trabajadores que día a día llevan adelante la producción de carrocerías para garantizar el transporte público”, expresó Marinucci. El ministro también destacó “el compromiso de la empresa con los derechos laborales, la seguridad en los puestos y la calidad de sus procesos productivos”.

Por su parte, Niro agradeció la presencia de las autoridades y valoró el reconocimiento al trabajo del sector. “Para nosotros es muy valioso que las autoridades conozcan el trabajo que desarrollamos. Apostamos a la industria nacional y creemos en la capacidad de los trabajadores argentinos”, afirmó el empresario.

Italbus produce actualmente unas 700 unidades anuales y tiene capacidad para duplicar su producción en función de la demanda del mercado. La firma cuenta con dos líneas de fabricación principales —una de carrocerías urbanas e interurbanas y otra de minibuses— y ha incorporado tecnologías sustentables que reducen el impacto ambiental, mejoran el confort de los pasajeros y optimizan los costos operativos.

La visita del ministro puso en valor el papel de la industria carrocera argentina como motor de empleo, innovación y desarrollo regional, reafirmando el compromiso del gobierno provincial con la producción y el transporte sostenible.