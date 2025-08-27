La mayoría de los franceses quiere nuevas elecciones si el Gobierno cae, según sondeos

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro francés, François Bayrou, pronuncia un discurso durante las conferencias de verano del sindicato Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) "Universites d'ete" en la finca de Bierville en Boissy-la-Riviere, al sur de París, Francia

La mayoría de los franceses quiere nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales, según los sondeos de opinión realizados el miércoles, y el Gobierno en minoría del primer ministro, François Bayrou, parece que se derrumbará el mes que viene.

Dos tercios de los encuestados en dos de los tres sondeos también querían la dimisión del presidente de la república, Emmanuel Macron, y el derechista Reagrupamiento Nacional obtuvo el mayor respaldo para liderar el próximo gobierno en una encuesta, aunque no una mayoría.

Los sondeos apuntan a una profundización de la incertidumbre y el descontento con la política en un país que solo ha tenido gabinetes minoritarios y parlamentos fragmentados desde la reelección de Macron en 2022.

El sorpresivo anuncio de Bayrou el lunes de que buscará un voto de confianza el 8 de septiembre sobre sus planes presupuestarios para 2026 ha devuelto a Francia a la crisis y ha provocado una fuerte venta de sus acciones y bonos.

Los principales partidos de la oposición han anunciado que votarán en su contra, por lo que la caída del Gobierno es prácticamente segura.

Si el Gobierno cae, Macron podría nombrar a un nuevo primer ministro inmediatamente o convocar unas elecciones parlamentarias anticipadas. Algunas figuras de la oposición han dicho que debería dimitir.

Macron dijo la semana pasada que no quiere elecciones anticipadas y ha descartado dimitir.

Macron perdió a su anterior primer ministro, Michel Barnier, por una moción de censura sobre el presupuesto a finales de 2024, después de que Barnier llevara en el cargo solo tres meses tras unas elecciones anticipadas.

Pero una amplia mayoría de los franceses quiere que se disuelva el parlamento para convocar otras elecciones, según mostraron encuestas separadas de las encuestadoras Ifop, Elabe y Toluna Harris Interactive. Los sondeos muestran que entre el 56% y el 69% de los encuestados desean elecciones legislativas anticipadas.

La encuesta de Elabe para BFM TV mostró que el 67% quería que Macron dimitiera si Bayrou perdía el voto de confianza. El sondeo de Ifop para LCI arrojó un resultado similar.

Con información de Reuters